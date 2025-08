¿Este 5 de agosto será día no laborable en Perú? Lo último previo al feriado del miércoles 6

El 6 de agosto de 2025 será un día significativo para el Perú, con la conmemoración del aniversario de la histórica Batalla de Junín. Esta fecha, recientemente oficializada como feriado nacional mediante la Ley N.° 31530, ha sido incorporada al calendario festivo del país como un reconocimiento a un momento trascendental en la lucha por la independencia de América del Sur. Aunque no promueve automáticamente un fin de semana largo debido a que cae en miércoles, representa un descanso obligatorio para todos los trabajadores, públicos y privados.

En medio de un calendario laboral repleto de feriados, el debate sobre si el martes 5 de agosto, el día anterior al feriado, será considerado no laborable ha generado expectativa. La posibilidad de un día puente siempre interesa tanto a ciudadanos como a empleadores, quienes evalúan su impacto en productividad, compensaciones laborales y uso del tiempo libre. A continuación, te explico con precisión qué ocurrirá ese martes y todos los aspectos relevantes relacionados al feriado del 6 de agosto.

¿Qué se celebra el 6 de agosto de 2025?

El miércoles 6 de agosto se conmemora la célebre Batalla de Junín, ocurrida en 1824 en la sierra central del Perú. Liderada por los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, fue un enfrentamiento que aseguró la independencia definitiva del país y del continente. Desde julio de 2022, con la promulgación de la Ley N.° 31530, esta fecha fue declarada feriado inamovible y obligatorio en todo el territorio nacional.

¿Quiénes descansan el miércoles 6 de agosto?

El feriado aplica para todos los trabajadores del sector público y privado, incluidos empleados bajo régimen CAS o Decreto Legislativo 728. Ninguna categoría está excluida: ni dependientes, contratistas ni personal remoto. El descanso es obligatorio y con goce de remuneración.

¿El martes 5 de agosto será no laborable?

No. El martes 5 de agosto de 2025 no está declarado como día no laborable en el calendario oficial. Las únicas fechas en agosto como feriados nacionales son el 6 y el 30, ambos inamovibles. No se registran declaraciones oficiales que incluyan el día anterior como descanso compensable o puente.

Esto significa que las actividades del martes 5 se desarrollarán con normalidad, sin pausa ni compensación, salvo acuerdos internos específicos que no estén establecidos legalmente.

¿Qué pasa si laboras el 6 de agosto?

La normativa laboral (Decreto Legislativo 713) establece los escenarios posibles:

Si te dan un día de descanso compensatorio a cambio del feriado: se te paga tu remuneración normal sin sobretasa adicional.

Si no se proporciona descanso compensatorio: tienes derecho a triple remuneración, es decir: Pago por el día feriado (remuneración regular), pago por el trabajo efectivamente realizado y la sobretasa del 100 % sobre esa remuneración diaria.

En caso de incumplimiento de estas reglas, Sunafil puede imponer sanciones severas, con multas que van desde S/ 1,000 hasta más de S/ 240,000, según el tipo y tamaño del empleador.

¿Habrá fin de semana largo o puente?

No se formará un feriado largo oficial en torno al 6 de agosto, ya que la fecha cae en miércoles. Tampoco hubo designación de algún día no laborable previo o posterior para generar puente.

Martes 5 y jueves 7 de agosto serán días laborables habituales, salvo decisiones internas de empleadores o planes personales. Es posible que algunas entidades públicas acuerden recuperaciones internas, pero no hay marco legal que obligue el descanso en esos días.