¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito
Perú vs Venezuela por la final del vóley de Juegos Bolivarianos

Christian Cueva sorprendió al ser confirmado como flamante fichaje de icónico club de la Liga 1

El exvolante de Emelec, Christian Cueva, sorprendió a todos al llegar a un equipo icónico de la Liga 1 de cara a la temporada 2026.

Erickson Acuña
Christian Cueva tendrá nueva experiencia en la Liga 1.
Christian Cueva tendrá nueva experiencia en la Liga 1. | Composición: Líbero
La Liga 1 2025 llega a su fin y diversos equipos comienzan a enfocarse en el mercado de pases, por lo que las renovaciones, fichajes y salidas comienzan. Uno de los más sonados es la llegada de Christian Cueva, quien dejó de formar parte de las filas de Emelec de Ecuador recientemente. 

Ahora, el popular ‘Aladino’ tendrá una nueva experiencia en el fútbol peruano para luchar por los objetivos del club, esperando recuperar su mejor versión y dejar huella. A través de un particular video compartido en redes sociales, anunció la incorporación del jugador; sin embargo, se terminó de confirmar el secreto a voces.

Christian Cueva jugará en la Liga 1 tras dejar Emelec

“Todo cerrado. Christian Cueva es nuevo jugador de Juan Pablo II. El ‘10’ será oficializado en las próximas horas. El contrato es por dos años”, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. De esta manera, el volante nacional tendrá una nueva oportunidad en el campeonato peruano luego de irse de Cienciano.

Noticia en desarrollo…

