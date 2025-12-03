Emelec confirma salida de Christian Cueva y anuncia su nuevo destino para el 2026: "Contrato"

Emelec hace oficial la salida de Christian Cueva a poco de culminar la temporada 2025. El volante peruano no completará el resto de partido que tiene el 'Bombillo' en la Liga Pro de Ecuador tras llegar a un acuerdo con la directiva en la rescisión de contrato. Por si fuera poco, se conoció el destino de 'Aladino' para el 2026.

Con miras al próximo encuentro entre Liga de Quito vs Emelec por la vuelta de la semifinal de la Copa Ecuador 2025, Guillermo Duró, estratega del conjunto del 'Bombillo', reveló públicamente la situación actual de Christian Cueva y confirmó que no formará parte del plantel.

Recientemente, Christian Cueva llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Emelec luego de expresar a los integrantes de la institución que no se encontraba "cómodo". Luego de varias charlas con los altos mandos, se determinó darle salida a nuestro compatriota.

(VIDEO: Claro Ecuador | Javier Ruiz)

¿Dónde jugará Christian Cueva el 2026?

Según lo declarado por Guillermo Duró, Christian Cueva tenía varias alternativas sobre la mesa y decidió aceptar una de Perú. El estratega de Emelec tenía conocimiento de lo que conversaba 'Aladino', por lo que indicó que ya hay un arreglo para que regrese a nuestro país para afrontar la Liga 1.

"Él la verdad que no la estaba pasando bien. No se sentía cómodo. Tenía opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", reveló Guillermo Duró.

Justamente, esta revelación del DT de Emelec acerca las informaciones que ponen a Christian Cueva en Juan Pablo II de la Liga 1. El cuadro de Chongoyape ha tenido conversaciones con 'Aladino' y todo apunta a que en breve harán oficial su incorporación de cara al 2026.