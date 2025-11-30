- Hoy:
Christian Cueva se aleja de Emelec y en Ecuador dan detalles de su futuro: "Tiene..."
Christian Cueva vuelve a remecer a la prensa ecuatoriana, esta vez tomando una fuerte medida que lo aleja de Emelec y le acerca a definir su nuevo club, el cual sería uno de la Liga 1 de Perú.
Christian Cueva tiene las horas definidas en Emelec, según informan medios periodísticos de Ecuador. Además, el mediocampista peruano tomó una fuerte decisión que lo aleja aún más de su actual club para así definir su próximo destino, que estaría en la Liga 1 de Perú. Uno de sus pretendientes sería Juan Pablo II.
PUEDES VER: ¡Batacazo! Christian Cueva regresa al fútbol peruano: negociaciones avanzadas con club campeón
Christian Cueva tomó una fuerte medida que lo aleja de Emelec y define su próximo club
Desde Ecuador informan que Cueva tiene las horas contadas en Emelec, debido a que el futbolista decidió no viajar con la plantilla a Manta para disputar la fecha 07 del hexagonal del torneo ecuatoriano por un cupo en la Copa Sudamericana.
Según informa el medio KCH Radio de Ecuador, Christian Cueva ya tiene definido su adiós de Emelec, por lo que tendrá que reunirse con la dirigencia del 'Bombillo' para rescindir el contrato.
Además, la periodista ecuatoriana Sonia Pérez informó que el volante tiene negociaciones avanzadas con un club de la Liga 1. También explicó que si bien es cierto, 'Aladino' tiene contrato con Emelec hasta junio de 2026, el futbolista peruano tendrá que llegar a un acuerdo con la dirigencia.
Es importante mencionar que días atrás, la comunicadora Estefanía Chau reveló que Juan Pablo II es el equipo que busca el fichaje de Christian Cueva, por lo que ya tendrían conversaciones muy avanzadas para que el mediocampista vuelva al fútbol peruano.
