¿Nuevo equipo? Raúl Ruidíaz regresó al Perú y es visto en campo de club rival: "En casa"

Uno de los jugadores que genera atención en el balompié nacional es Raúl Ruidíaz. El delantero de 35 años dejó la MLS para volver al fútbol peruano y defender los colores de Atlético Grau. Su llega ocasionó polémica a lo largo de la temporada 2025, ya que se sabe de su hinchaje por Universitario. No obstante, ahora sorprendió al pisar mítico estadio a pesar de tener contrato con los piuranos.

Como se conoce, Raúl Ruidíaz es un futbolista que está activo en las redes sociales. Se conoció que estuvo de vacaciones fuera del Perú, pero recientemente sorprendió con su regreso para pisar campo de club rival de Atlético Grau. Y es que la 'Pulga' no se quiso perder el duelo entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

El delantero campeón con la 'U' volvió al recinto deportivo de Ate y alquiló un palco para disfrutar de este magno evento de Sudamérica. Junto a algunos integrantes del mismo Atlético Grau, el atacante nacional piso nuevamente un estadio que le trae gratos recuerdos. Lo sorpresivo fue un mensaje en una de las publicaciones en Instagram, lo que generó reacción inmediata entre los hinchas.

"Final Copa Libertadores 2025. Siempre es mejor en casa", indica el mensaje en redes sociales con la postal de Raúl Ruidíaz en el Estadio Monumental. Esta frase da pie a la interpretación de los cibernautas, quienes el término "casa" lo relacionan por su amor a Universitario, mientras que otros por el hecho de que Perú sea sede de este encuentro.

Raúl Ruidíaz presente en el Estadio Monumental de Universitario.

Raúl Ruidíaz tiene contrato con Atlético Grau

El cuadro de Atlético Grau le ofreció un contrato a Raúl Ruidíaz hasta fines de 2026. Es por ello, que el delantero peruano se mantendrá en Piura para afrontar la Liga 1 con los 'albos'. Eso sí, no se descarta un movimiento en este mercado de pases, por lo que todo puede ocurrir de cara a la siguiente temporada.

¿En cuánto está cotizado Raúl Ruidíaz?

Según el portal "Transfermarkt", Raúl Ruidíaz tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 35 años de edad. La 'Pulga' ha ido devaluándose con el pasar de temporadas, recordando que su mejor registro fue en la temporada 2021 al valer 8 millones de euros con Seattle Sounders.