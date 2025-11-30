¿Fichaje? Ex Alianza Lima llegó a La Florida para unirse a Sporting Cristal: "Me hace daño..."

No falta mucho para el duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por la ida de las 'semifinales' de los Playoffs de la Liga 1 2025. En medio de ello, un exfutbolista blanquiazul generó reacción en redes sociales al hacerse presente en La Florida del Rímac, sede donde entrena el equipo celeste.

Nos referimos a Miguel Araujo, quien llegó a mediados del 2025 a Sporting Cristal en busca del título nacional. No obstante, ahora peleará por conseguir el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sabiendo que será beneficioso para la institución 'rimense' en lo deportivo y económico.

Este domingo 30 de noviembre, el central de 31 años compartió en su cuenta oficial de Instagram su llegada a La Florida para seguir con los entrenamientos del equipo 'cervecero' de cara a los Playoffs. Las imágenes muestran su caminata hacia el campo de entrenamiento, con una canción popular como "Me hace daño verte".

Miguel Araujo llega a La Florida de Sporting Cristal.

Miguel Araujo fue capitán con Alianza Lima y hoy juega en Sporting Cristal

Miguel Araujo es un futbolista que consolidó su mejor versión con camiseta de Alianza Lima para luego iniciar su carrera en el exterior. Estuvo cuatro temporadas con los blanquiazules y se ganó el respeto de la hinchada. No obstante, este 2025 sonó fuerte como posible regreso a tienda 'íntima', pero decidió firmar con Sporting Cristal para impacto de los aficionados.

Hoy por hoy, el central de la selección peruana se ha ganado su lugar en el once titular celeste y espera aportar toda su experiencia en este duelo ante su exequipo. Es claro que Araujo volverá a enfrentar al equipo de cual es hincha, recordando que en el Clausura igualaron sin goles.

Miguel Araujo fue capitán en Alianza Lima y hoy defiende a Sporting Cristal.

¿En qué clubes jugó Miguel Araujo?