Terna arbitral confirmada para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs
Sporting Cristal y Alianza Lima volverán a escribir un nuevo capítulo en su historia tras confirmarse que se estarán enfrentando para definir a Perú 2 en la Libertadores.
Alianza Lima y Sporting Cristal son dos de los equipos que son considerados como referentes del fútbol peruano. En la previa del encuentro, se confirmó quiénes serán los árbitros que estarán a cargo del cotejo de este enfrentamiento. Conoce a continuación la terna completa para este partido tan importante. El ganador se estará enfrentando a Cusco FC.
A falta de pocos días para llevarse a cabo el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima, la CONAR anunció cuál será la terna arbitral para el partido de ida de la semifinal entre ambas escuadras. El partido se jugará desde el Estadio Nacional.
Árbitros confirmados para Sporting Cristal vs Alianza Lima
Con la confirmación de la fecha del partido y hora, también se adelantó que Micke Palomino será el árbitro principal del enfrentamiento entre blanquiazules y celeste. Revisa a continuación cuáles es la terna arbitral que completa al equipo de jueces.
- Árbitro: Micke Palomino
- Árbitro asistente 1: Diego Jaimes
- Árbitro asistente 2: Enrique Pinto
- Cuarto árbitro: Víctor Cori
- VAR: David Huamán
- Asistente de VAR: Raúl López
- Quality Manager: Héctor Rojas
A lo largo de la temporada 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se han enfrentado dos veces en el Estadio Nacional. En el primero, los victorianos ganaron por un marcador de 2-1.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se estará jugando este martes 2 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional que cuenta con una capacidad de recibir a más de 43 mil personas.
