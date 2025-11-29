Club campeón apunta a comprar el pase de Joao Grimaldo para el 2026: "Enviaron una oferta"

Joao Grimaldo es uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección internacional. El extremo con pasado en Sporting Cristal viene consolidando su nivel en los últimos partidos que disputó con Riga FC de Letonia, y al término de la temporada, un club campeón quiere dar la sorpresa comprando su carta pase para el 2026.

Club campeón quiere adquirir la carta pase de Joao Grimaldo el 2026

De acuerdo a las declaraciones que brindó Milka Forcan, vicepresidente de Partizán de Belgrado; Riga FC, equipo que viene de ser campeón en la Virsliga 2025, tiene el deseo de adquirir de manera definitiva la ficha del 'Látigo' tras sus recientes actuaciones.

Joao Grimaldo puede seguir en el fútbol de Letonia el 2026

"Están pasando cosas positivas con Grimaldo. Jugó bien en Riga y recuperó su estatus como seleccionado peruano. Veo que los letones están satisfechos. Ahora la pregunta es cuánto pueden pagar", sostuvo.

Bajo ese contexto, el directivo de los 'Blanquinegros' precisó que acaban de recibir una propuesta de Riga FC, y esperan una mejor negociación para tratar de llegar a un acuerdo por el traspaso del joven atacante peruano. "Ya enviaron una oferta, inferior al acuerdo, pero la rechazamos el otro día. Veremos si la suben. Creo que conseguiremos algo de dinero con su venta", acotó.

¿Cuánto debe pagar Riga FC por el pase de Joao Grimaldo?

Según la información que brindó el medio de Serbia Mozzart Sport, el cuadro de Letonia tiene que pagar un aproximado de 1.5 millones de euros si desea quedarse de forma definitiva con el pase de Joao Grimaldo el 2026. Se esperan novedades en los próximos días.

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

Acorde al portal internacional Transfermarkt, el futbolista de 22 años se cotiza en 700 mil euros en el mercado de pases, teniendo en cuenta su buen presente con Riga FC.