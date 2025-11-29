Oslimg Mora, bicampeón con Alianza Lima, cerca de fichar por clásico rival para 2026: "Contrato"

Finalizó la etapa regular de la Liga 1 y los clubes ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes para fortalecer sus planteles de cara a la próxima temporada. En ese contexto, se conoció que Oslimg Mora, bicampeón con Alianza Lima, está en carpeta de un histórico rival que busca consolidar un proyecto competitivo.

El mercado de pases nacional empieza a tomar ritmo con renovaciones, rumores y posibles fichajes. En medio de ello, el periodista Diego Sotomayor reveló que Oslimg Mora está cerca de firmar un contrato a largo plazo con Sport Boys, primer campeón del fútbol peruano. El cuadro rosado quiere retener a una de sus piezas clave de cara a su centenario.

En esa línea, Sotomayor detalló que la 'Misilera' le ofreció al lateral derecho un contrato por dos años. No obstante, debido a la compleja situación económica y administrativa que atraviesa el club, se le solicitó al jugador revisar personalmente las condiciones del documento para evitar gastos adicionales.

Sport Boys busca mantener a Oslimg Mora por dos temporadas.

"Hay un tema con Oslimg Mora. Sport Boys le quiere renovar por dos años más (hasta 2027) pero le ha solicitado al jugador que sea él mismo quien revise el contrato, así se evita que terceros se 'beneficien' de los ingresos del club", informó el comunicador en su cuenta de 'X'.

Oslimg Mora fue bicampeón con Alianza Lima

Oslimg Mora formó parte de la reciente historia de Alianza Lima. Tras volver de una cesión en 2020, el lateral alternó entre la titularidad y el banco de suplentes a lo largo de cuatro temporadas. Durante su paso por el cuadro íntimo, integró los planteles que conquistaron los títulos de la Liga 1 en 2021 y 2022.

Oslimg Mora fue bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022. Foto: Líbero.

Oslimg Mora y su rendimiento con Sport Boys

El lateral derecho de 26 años ha tenido una gran regularidad en esta temporada con Sport Boys, pues ha sido considerado como titular en la gran mayoría de partidos. En este 2025, Mora ha disputado 34 partidos con los chalacos, donde no registró ni goles ni asistencias. No obstante, logró jugar un aproximado de 2845 minutos, promediando 84 minutos en campo.

Trayectoria de Oslimg Mora