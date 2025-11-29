Steven Rivadeneyra dará golpe en la Liga 1 2026 firmando por campeón peruano: "Conversaciones"

Sport Boys del Callao quiere dar el batacazo contratando al delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos con la misión de ser protagonista en la Liga 1 2026. Sin embargo, la 'Misilera' también busca conservar gran parte de su plantel, por ello, están cerca de concretar las negociaciones con el arquero Steven Rivadeneyra.

Steven Rivadeneyra firmará por club campeón del Perú para el 2026

De acuerdo a la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el guardameta que fue campeón nacional con los blanquiazules en el 2021, se encuentra dialogando con el cuadro rosado para definir su permanencia en el club la próxima temporada. El primer campeón del fútbol peruano tiene el objetivo de seguir contando con su golero titular.

"Hay muchas posibilidades de que el arquero Steven Rivadeneyra continúe en Sport Boys. Ya hay conversaciones entre ambas partes", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Steven Rivadeneyra a un paso de definir su permanencia en Sport Boys el 2026

Los números de Steven Rivadeneyra con Sport Boys esta temporada

Rivadeneyra viene de tener protagonismo con el elenco del primer puerto esta temporada. Según sus números, el ex Alianza Lima disputó 34 partidos oficiales por el Torneo Apertura y el Clausura 2025. Del mismo modo, recibió 52 goles, conservó su arco en cero hasta en 5 ocasiones y registró un aproximado de 3060 minutos.

Vale recordar que, el experimentado futbolista de 31 años está muy cerca de jugar en la 'Misilera' por tercer año consecutivo, ya que su arribo a Sport Boys se dio a inicios de la Liga 1 2024. Con el pasar de los partidos, el portero demuestra su experiencia y trayectoria profesional en varios equipos del balompié nacional.

¿En qué clubes ha jugado Steven Rivadeneyra?

Juan Aurich

Universidad San Martín de Porres

Alianza Atlético de Sullana

Deportivo Municipal

Alianza Lima

Carlos A.Mannucci

Sport Boys

¿Cuánto vale Steven Rivadeneira?

De acuerdo al prestigioso portal especializado en la venta de jugadores alrededor del mundo Transfermarkt, el arquero Steven Rivadeneyra alcanza los 350 mil euros en el mercado de pases. Su máxima cotización (550 mil euros) la obtuvo en el 2020 cuando defendía la camiseta de Alianza Lima.