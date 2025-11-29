Representante de jugador que suena como fichaje en Alianza Lima reveló su situación: "Negociando"

Con la situación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos casi resuelta, en Alianza Lima han empezado a sonar nombres de gran jerarquía que podría sumarse al plantel para el 2026. En medio de los rumores del mercado de fichajes, surgió el nombre de un futbolista que no tiene una cuota muy favorable en el 2025 y su edad también sería un factor importante a tener en cuenta.

Las ofertas empiezan a llegar a diferentes jugadores por el mundo y uno de ellos suena precisamente para reforzar a Alianza Lima. El mercado de pases podría favorecer al equipo blanquiazul de lograr acertar con sus fichajes para afrontar la temporada 2026 y evitar el 'tetra' de Universitario de Deportes.

Representante de Lucas Passerini aclara situación con Alianza Lima

Lucas Passerini es uno de los delanteros de Belgrano que no ha tenido una temporada regular, pero a pesar de ello habría despertado el interés de los Navarro. A pesar de tener contrato hasta diciembre de 2026, su representante se pronunció para aclarar el presente de su jugador.

En conversaciones con el programa 'Última jugada', Diego Braga, representante de Lucas Passerini, explicó que: "Tiene contrato hasta diciembre de 2026. Nosotros estuvimos hace tiempo negociando una extensión después de una mejora del salario, no llegamos a un acuerdo".

Lucas Passerini, además de Alianza Lima, también habría recibido ofertas de otros clubes que están interesados en comprar su pase para sumarlo a la delantera. Entre los equipos que figuran están la Universidad de Chile, San Lorenzo y Barracas Central.

Lucas Passerini podría reforzar Alianza Lima.

"Él sabe que tiene 31 años, sabe que tiene que volver a jugar al lugar donde tenga más chances de jugar", fueron las palabras de su representante, quien todavía está buscando conocer cuáles son las propuestas de los diferentes clubes y tomar la mejor decisión posibles para su representado.