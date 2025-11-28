Bombazo: Alianza Lima cerró acuerdo con destacada figura de Sporting Cristal para el 2026

Alianza Lima no quiere dejar pasar nada desapercibido para salir campeón en 2026 y así evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes en la Liga 1. Es por eso que ya aseguró a un futbolista de Sporting Cristal con un acuerdo de palabra: Estamos hablando de Alejandro Duarte.

Alianza rompe el mercado y ya tiene acuerdo con figura de Sporting para 2026

El periodista especializado en la escuadra blanquiazul, Gerson Cuba, informó que Alejandro Duarte tiene un trato con Alianza Lima de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.

"Alejandro Duarte tiene un acuerdo de palabra con Alianza Lima para el 2026. Será el tercer refuerzo", se puede leer en su cuenta de X (Anteriormente Twitter).

Alejandro Duarte llegó a un acuerdo de palabra con Alianza Lima y dejará a Sporting Cristal.

Cabe mencionar que semanas atrás, se hablaba sobre el reemplazo de Ángelo Campos para competir por el puesto con Guillermo Viscarra. Hoy, ya es un hecho que se llegó a un acuerdo verbal con Alejandro Duarte.

El arquero actual de Sporting Cristal dejará el club tras su llegada en 2021 y al no contar con oportunidades, se unirá a Alianza Lima en busca de la titularidad.

Duarte ha tenido paso por distintos clubes, por lo que su jerarquía servirá en el cuadro íntimo y así ganar el título nacional del 2026: Bayer Leverkusen U17, Juan Aurich, Cienciano, Deportivo Municipal, San Martín, Lobos BUAP (México), FC Juárez (México), Zacatepec (México), Luqueño (Paraguay), Sporting Cristal y LD Alajuelense (Costa Rica).

En la temporada 2025 apenas disputó dos de los 18 partidos del Torneo Apertura y no consiguió ningún titularato en el Clausura. Al no ser tomado en cuenta por Paulo Autuori y con su contrato por vencer a fin de mes, su salida del club era prácticamente un hecho.