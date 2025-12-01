Revelan que Gorosito descartó a Piero Cari del Alianza vs Cristal por fuerte motivo: "Actitudes"
Alianza Lima anunció la lista de jugadores convocados para el primer partido por las 'semis' ante Sporting Cristal y los hinchas notaron la gran ausencia de Piero Cari.
Piero Cari es una de las grandes promesas de Alianza Lima y es uno de los 'potrillos' con mejor proyección de cara a los próximos años. A pesar de lo poco que jugó en esta temporada, rápidamente llamó la atención de los hinchas debido a su estilo de juego, por lo que resulta llamativo que haya quedado fuera de la convocatoria para el partido ante Sporting Cristal.
Muy por el contrario de pensar que Néstor Gorosito contará con la plantilla completa para el partido ante Sporting Cristal, 'Pipo' sorprendió dejando afuera a uno de los futbolistas que podría marcar la diferencia en un partido tan trascendental para el equipo blanquiazul. Piero Cari no estará disponible para jugar ante los 'celestes' y no se sabe si será convocado para el partido de vuelta en Matute.
Revelan motivo de la ausencia de Piero Cari ante Sporting Cristal
La ausencia de Piero Cari ha sido tema de conversación en diferentes programas deportivo y en 'Después de todo', los panelistas señalaron que las actitudes de joven futbolista habrían jugado un rol muy importante para dejarlo fuera de la convocatoria.
En medio de ello, Diego Rebagliati señaló que esto podría tratarse de una medida tomada por Néstor Gorosito para mejorar la disciplina de Piero Cari al tener apenas 17 años y que esta situación no se repite con otros experimentados jugadores. "Gorosito debe pensar: 'Al de 30 años no lo voy a cambiar, pero a un chico de 17 sí puedo corregirle las actitudes'", sostuvo.
¿Cuándo y a qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El primer partido de ida entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se jugará este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional donde los 'celestes' serán locales. El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 p.m. hora peruana.
