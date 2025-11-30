Con Hernán Barcos: lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal

El campeón del fútbol peruano está definido y ahora solo falta por conocer quién será el equipo que ocupará la plaza de Perú 2 en la Copa Libertadores. Cusco FC está a la espera de conocer que será el ganador de la llave entre Sporting Cristal y Alianza Lima. En el primer partido de ida, los 'celestes' serán locales y los blanquiazules ya revelaron a su lista de convocados.

Alianza Lima definió a la lista de jugadores que contará para enfrentar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. La llave entre estos dos equipos se definirá en un partido de ida y vuelta. En medio de lo que dice sobre su salida, Néstor Gorosito anunció la convocatoria de Hernán Barcos, quien estaría disputando sus últimos encuentros como blanquiazul.

Lista de convocados de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Con nombres como Ángelo Campos, Guillermo Enrique, Brian Arias, Fernando Gaibor, Pablo Lavandeira, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Eryc Castillo, Hernán Barcos, Paolo Guerrero y más, Alianza Lima buscará sacar adelante el primer partido ante Sporting Cristal.

Alianza Lima anuncia lista de convocados ante Cristal.

Néstor Gorosito contará con la disposición de todos estos jugadores para armar el mejor esquema posible y llegar al partido en Matute con un resultado favorecedor y cerrar la llave ante su público. Sporting Cristal será local en el Estadio Nacional.

¿Cuándo es el partido de ida en Matute?

Las fechas para los partidos entre Alianza Lima y Sporting Cristal ya están definidas. El primer partido se jugará el 2 de diciembre, mientras que el segundo será el 6 de diciembre y la sede será el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos encuentros se jugarán desde las 8:00 p.m. hora peruana.