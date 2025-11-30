Fernando Gaibor puede dejar Alianza Lima para reforzar a club extranjero: "Van a apostar por él"

Fernando Gaibor fue una de las incorporaciones de Alianza Lima para pelear por el título nacional en esta temporada y, aunque se pensaba que su continuidad en el cuadro íntimo estaba asegurada, todo indica que su destino se puede alejar de la Liga 1. Desde Ecuador, la prensa reveló cuál es el posible rumbo del volante de cara al 2026.

Si bien es cierto que Alianza Lima no pudo conseguir ningún título por el que estaba luchando, el rendimiento de Fernando Gaibor fue uno de los más regulares al momento que le tocó entrar a cada partido. A pesar de ello, el exjugador de Barcelona de Ecuador estaría considerando volver a su país.

Fernando Gaibor podría dejar Alianza Lima para el 2026

La periodista María José Flores señaló en DSports Ecuador que el regreso de Fernando Gaibor al fútbol ecuatoriano es casi un hecho y el club interesado por integrarlo a su plantel sería nada más y nada menos que Emelec.

"Lo de Fernando Gaibor es casi un hecho que vuelve al fútbol ecuatoriano. No se ha hablado de renovación de e´l con su contrato en el fútbol peruano, cosa que con Eryc Castillo sí. El caso de Fernando Gaibor suena también para regresar al fútbol ecuatoriano. Creería que uno de los equipos que va a apostar por él sería Emelec", señaló.

(Video: DSportsEC)

Equipos en los que jugó Fernando Gaibor

Antes de llegar a Alianza Lima en el 2025, Fernando Gaibor pasó por grandes equipos como lo son Emelec, Independiente de Argentina, Al-Wasl, Guayaquil City, Independiente del Valle y Barcelona S.C. El futuro del jugador se definirá en los próximos días.