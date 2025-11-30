- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
Sporting Cristal goleó 7-0 a Cusco FC y supera la llave para algarabía de la hinchada celeste
¡Objetivo logrado! Sporting Cristal no tuvo piedad ante Cusco FC y lo apabulló con un marcador de 7-0 que le permite salir airoso de la llave.
Sporting Cristal celebra por todo lo alto el haber superado la llave ante Cusco FC. La hinchada celeste confiaba en sus jugadores para que saquen adelante el encuentro en los siguientes 90 minutos, y ellos respondieron con un contundente marcador de 7-0 que los motiva de cara a lo que viene.
PUEDES VER: ¿Fichaje? Ex Alianza Lima llegó a La Florida para unirse a Sporting Cristal: "Me hace daño…"
Sporting Cristal goleó 7-0 a Cusco FC
Se trata del duelo por los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18 que protagonizaron Sporting Cristal y Cusco FC. Dicho cotejo se disputó en La Florida, Rímac, en el que los celestes arrancaron con todo en su objetivo de quedarse con la victoria y clasificar a las semifinales del certamen organizado por la FPF.
Los goles de Sporting Cristal fueron obra de Lionel Herrera, Mateo Rodríguez, Carlos Salgado; y con los dobletes de Arnold Cotito y Raúl Rojas. Como bien se conoce, dos jugadores de forman parte del primer equipo, por lo que Paulo Autuori puede considerarlos de cara al duelo ante Alianza Lima por la ida de los Playoffs de la Liga 1.
Sporting Cristal goleó 7-0 a Cusco FC.
Sporting Cristal enfrentará a Universitario en semifinales
Con este abultado marcador ante Cusco FC, Sporting Cristal se verá cara a cara ante Universitario de Deportes por la semifinal del Torneo Juvenil Sub 18. Este choque será atractivo para los aficionados, ya que se revive el cruce que tuvieron ambas escuadras en la Final del Apertura.
De hecho, los cremas buscarán cobrarse la revancha tras caer 7-1 en el marcador global a manos de Sporting Cristal. En la ida los celeste golearon 4-0, mientras que la vuelta en Campo Mar se dio un marcador de 3-1 favorable a los 'rimenses'.
De momento, la FPF aún no indica los días y horarios de los partidos que afrontarán Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Las directivas anunciarán en el momento oportuno para que los hinchas tengan conocimiento de este vibrante choque entre dos clubes que quieren el título.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90