Sporting Cristal goleó 7-0 a Cusco FC y supera la llave para algarabía de la hinchada celeste

Sporting Cristal celebra por todo lo alto el haber superado la llave ante Cusco FC. La hinchada celeste confiaba en sus jugadores para que saquen adelante el encuentro en los siguientes 90 minutos, y ellos respondieron con un contundente marcador de 7-0 que los motiva de cara a lo que viene.

Sporting Cristal goleó 7-0 a Cusco FC

Se trata del duelo por los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18 que protagonizaron Sporting Cristal y Cusco FC. Dicho cotejo se disputó en La Florida, Rímac, en el que los celestes arrancaron con todo en su objetivo de quedarse con la victoria y clasificar a las semifinales del certamen organizado por la FPF.

Los goles de Sporting Cristal fueron obra de Lionel Herrera, Mateo Rodríguez, Carlos Salgado; y con los dobletes de Arnold Cotito y Raúl Rojas. Como bien se conoce, dos jugadores de forman parte del primer equipo, por lo que Paulo Autuori puede considerarlos de cara al duelo ante Alianza Lima por la ida de los Playoffs de la Liga 1.

Sporting Cristal enfrentará a Universitario en semifinales

Con este abultado marcador ante Cusco FC, Sporting Cristal se verá cara a cara ante Universitario de Deportes por la semifinal del Torneo Juvenil Sub 18. Este choque será atractivo para los aficionados, ya que se revive el cruce que tuvieron ambas escuadras en la Final del Apertura.

De hecho, los cremas buscarán cobrarse la revancha tras caer 7-1 en el marcador global a manos de Sporting Cristal. En la ida los celeste golearon 4-0, mientras que la vuelta en Campo Mar se dio un marcador de 3-1 favorable a los 'rimenses'.

De momento, la FPF aún no indica los días y horarios de los partidos que afrontarán Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Las directivas anunciarán en el momento oportuno para que los hinchas tengan conocimiento de este vibrante choque entre dos clubes que quieren el título.