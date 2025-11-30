- Hoy:
La firme decisión que tomó Néstor Gorosito con Hernán Barcos tras confirmarse su salida
Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima y previo al trascendental partido por los playoffs ante Sporting Cristal, el técnico Néstor Gorosito tomó una firme decisión.
La historia de Hernán Barcos en Alianza Lima no va más luego de cinco temporadas, generando diversas reacciones en la hinchada blanquiazul, pues muchos esperaban que continuará en el plantel. En medio de su sorpresiva salida, el entrenador Néstor Gorosito tomó una firme decisión a poco del primer partido frente a Sporting Cristal.
PUEDES VER: Cazzonati, volante de Sporting Cristal, dio rotundo comentario sobre Alianza Lima: "Es muy..."
Cabe mencionar que blanquiazules y celestes disputarán los playoffs en encuentros de ida y vuelta, para recién enfrentar a Cusco FC, segundo en el acumulado. El ganador de la llave ante los cusqueños se quedará con el puesto de Perú 2 que le otorga la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Hernán Barcos y su presente en Alianza Lima de Néstor Gorosito
El ‘Pirata’ le pondrá fin a su historia con el cuadro blanquiazul; sin embargo, sí podrá jugar los playoffs de las semifinales, pues el atacante cerrará su etapa en el conjunto ‘íntimo’ tras culminar su último compromiso de la temporada. Por ello, el ‘Pipo’ decidió convocarlo para el choque de ida contra los celestes.
De acuerdo a la lista de convocados de Alianza Lima para el encuentro en el Estadio Nacional, el delantero argentino aparece como una de las cartas de gol en el ataque. Junto a Paolo Guerrero y Kevin Quevedo, el experimentado jugador podrá disputar uno de sus últimos compromisos con camiseta del cuadro ‘íntimo’.
Lista de convocados de Alianza Lima con Hernán Barcos
El ‘Pirata’ se convirtió en uno de los referentes del elenco victoriano y se ganó el cariño de la hinchada blanquiazul. Ahora, el cuadro de La Victoria se enfocará en encontrar al reemplazo ideal para acompañar en el ataque al ‘Depredador’.
¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?
Las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 inicia con Sporting Cristal como local. El partido se desarrollará en el Estadio Nacional el martes 2 de diciembre. La vuelta se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el sábado 6 de diciembre.
