Cazzonati, volante de Sporting Cristal, dio rotundo comentario sobre Alianza Lima: "Es muy..."

Gustavo Cazzonati, volante brasileño que regresó a jugar un partido profesional después de una grave lesión, habló sobre el enfrentamiento de playoffs que enfrentará su equipo, Sporting Cristal, contra Alianza Lima en las dos próximas jornadas de ida y vuelta. Asimismo, brindó detalles sobre su proceso en el equipo rimense desde que se recuperó de la lesión.

Gustavo Cazzonati de Sporting Cristal dio rotundo comentario sobre Alianza Lima previo a la semifinal de los play-offs

Sporting se medirá en dos duelos importantes ante Alianza por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 que define al segundo cupo de Perú en la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, Cazzonati fue consultado sobre Alianza Lima y dio un rotundo comentario sobre su próximo rival en los playoffs de la liguilla final de la Liga 1.

"Ahora estamos en esta disputa por el segundo lugar para ver quién avanza a la fase de grupos. Y tenemos grandes oportunidades. Ahora nos enfrentamos en una semifinal, que es el clásico contra Alianza Lima. Vamos con todo para lograr esta clasificación, que es muy importante para nosotros", afirmó.

Es importante mencionar que este duelo entre Cristal y Alianza es de vital importancia para la planificación del próximo año, ya que cualquiera de los dos busca quedar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y, en caso de no lograrlo, tendrán que disputar partidos en fechas previas, lo cual complica su situación en el Torneo peruano, ya que tienen que estar enfocados en dos campeonatos.

Por otro lado, el volante brasileño, Cazzonati, también fue consultado por los tres equipos más grandes de la Liga 1 durante su temporada en el fútbol peruano bajo las órdenes de Sporting Cristal. “Son tres clubes aquí que son los más grandes: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal”, manifestó.

A su vez, el jugador de Brasil fue preguntado por cómo es su convivencia actualmente en el cuadro rimense tras la salida y llegada de jugadores brasileños durante sus diferentes etapas en Sporting Cristal.

"Tuve muchas facilidades cuando llegué a Sporting Cristal, ya que contaba con Ignacio, que es brasileño, y el entrenador era Anderson Moreira. Ahora estoy con Filipe Vizeu; desde que llegó, lo estoy ayudando. Fue muy bien recibido. Estamos felices aquí", añadió.

Por último, y no menos importante, Gustavo Cazzonati dejó de lado un momento el duelo de playoffs ante Alianza Lima y habló sobre cómo vivió su lesión que lo alejó de las canchas y de vestir la camiseta de Sporting Cristal. "Fue un año muy difícil para mí, donde tuve una lesión muy larga, pero poco a poco me vengo recuperando y quiero trabajar para mejorar", finalizó.