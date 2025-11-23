- Hoy:
Gorosito elogió a cinco jugadores de Cristal antes de enfrentarlos en playoffs: "Los mejores..."
Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, sorprendió al destacar a cinco figuras de Sporting Cristal en conferencia, luego de confirmarse que los enfrentarán en los playoffs de la Liga 1.
Alianza Lima no logró cerrar como segundo en la tabla acumulada de la Liga 1, a pesar de su goleada ante UTC, y deberá disputar las semifinales de los playoffs frente a Sporting Cristal en busca de obtener el cupo de Perú 2 y clasificar a la Copa Libertadores. En medio de esto, Néstor Gorosito sorprendió al rendir elogios a cinco jugadores rimenses. ¿Quiénes son?
PUEDES VER: Alianza Lima y las dos primeras bajas confirmadas para enfrentar a Cristal por los playoffs
Néstor Gorosito elogió a cinco jugadores de Sporting Cristal
Tras el pitazo final en Matute, Néstor Gorosito conversó con el periodista José Varela y los demás medios presentes en la conferencia, donde realizó un breve análisis sobre su próximo rival en la temporada, destacando las fortalezas del equipo celeste.
Al respecto, el técnico de Alianza Lima resaltó el gran manejo del balón de Sporting Cristal y elogió especialmente a los volantes Martín Távara, Yoshimar Yotún y Jesús Pretell, considerándolos de los mejores del fútbol nacional. Además, tuvo palabras para los extremos Maxloren Castro y Santiago González.
Video: José Varela - YouTube
"Con respecto a Sporting Cristal, lo que decía anteriormente. Es un buen equipo con un muy buen pie, para mi cuenta con muy buenos volantes, de los mejores del fútbol peruano. Távara, Yotún, Pretell, tienen explosión por fuera con Maxloren, González, es un muy buen equipo, está bien trabajado y tiene un técnico muy capaz", expresó el estratega.
Asimismo, el 'Pipo' Gorosito destacó el trabajo que ha venido realizado Paulo Autuori al mando de los celestes, calificándolo como un técnico “muy capaz” y dejando en claro su respeto hacia el brasileño.
¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs Sporting Cristal por las semifinales de los playoffs?
El primer duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, con horario por confirmar, siendo los celestes los locales. La vuelta se jugará el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Estos partidos serán determinantes: el equipo que pierda quedará como Perú 4 y deberá iniciar desde la fase 1 de la Copa Libertadores, mientras que el ganador avanzará a la gran final y se enfrentará a Cusco FC por el cupo de Perú 2.
