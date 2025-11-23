Alianza Lima analiza firmar a exvolante de Peñarol para la próxima temporada: "Hay voluntad"

Alianza Lima se juega uno de sus partidos más importantes en la temporada hoy ante UTC, donde tendrá que vencer para ser segundo en el acumulado de la Liga 1 y pasar a la final de los playoffs para ser Perú 2. En paralelo, la dirección deportiva ya empezó las gestiones para la siguiente temporada y se encuentran analizando hacer contrato con un exjugador de Peñarol de Uruguay.

Pablo Lavandeira es uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima, pese a que se perdió gran parte de la temporada tras sufrir una dura lesión. No obstante, hasta antes de ello venía siendo considerado como titular por Néstor Gorosito, dejando actuaciones sólidas en el mediocampo.

En esa línea, el periodista deportivo José Varela reveló en su canal de YouTube que el contrato del volante uruguayo está próximo a vencer, aunque precisó que el jugador desea continuar en el club y ya manifestó su disposición para renovar. Además, considerando que su lesión ocurrió durante un partido de Copa Libertadores defendiendo la camiseta blanquiazul, la directiva evalúa ofrecerle la extensión del vínculo.

Video: José Varela - YouTube

"Pablo Lavandeira quiere quedarse en Alianza Lima, desde su entorno y él hay la voluntad. No juega desde hace 6 meses porque se lesionó defendiendo el escudo de Alianza Lima, en un partido ante Sao Paulo. Alianza Lima va a considerar todo eso para tomar una decisión", mencionó el citado comunicador.

Pablo Lavandeira y su gran rendimiento en Alianza Lima

Desde su llegada al cuadro íntimo en 2022, Pablo Lavandeira ha dejado una grata impresión en los hinchas por su aporte dentro del campo. En esta temporada pudo disputar apenas 13 encuentros, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, aunque su influencia en el ataque fue determinante en los primeros meses del año.

Alianza Lima analiza la renovación de Pablo Lavandeira. Foto: Carlos Félix/URPI

En total, sumando sus tres temporadas con Alianza Lima, el mediocampista uruguayo de 35 años ha participado en 70 partidos, registrando 13 goles y la misma cantidad de asistencias.

Pablo Lavandeira y su paso por Peñarol de Uruguay

Lavandeira ha desarrollado una carrera amplia. Se formó en las divisiones menores de Peñarol, club al que perteneció hasta 2010. Sin embargo, no logró consolidarse en el primer equipo y, ante la falta de oportunidades, fue cedido a distintos clubes hasta concretarse su salida definitiva ese mismo año.