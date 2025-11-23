¿Se queda? Alianza Lima sorprende con anuncio junto a Fernando Gaibor: "Blanquiazul"

La directiva de Alianza Lima se ha puesto a trabajar desde hace unas semanas para ver cuáles son los nombres que reforzarán el plantel para la siguiente temporada y el futbolista Fernando Gaibor podría ser uno de los 'asegurados' en busca de salir campeón en el 2026. Aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial, en las redes sociales del equipo blanquiazul sorprendieron con una publicación junto al destacado jugador.

Además de los rumores sobre la llegada de otros jugadores del fútbol nacional e internacional, como lo es el venezolano Darwin Machís, en el equipo Íntimo también se habla de la renovación de los futbolistas del plantel actual. El futuro de Fernando Gaibor podría estar definido.

Alianza Lima sorprende con anuncio junto a Gaibor

A través de sus redes sociales, Alianza Lima realizó una publicación junto a Fernando Gaibor para anunciar el partido de hoy de la última jornada del Torneo Clausura 2025. El club blanquiazul busca apoderarse de Perú 2 y conseguir el ansiado pase a fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que contarán con Gaibor como una de sus piezas claves para superar a UTC.

El contrato de Fernando Gaibor vence a finales del 2025, pero en el club se está considerando la renovación del jugador al ser una pieza fundamental en el mediocampo, por lo que sería uno de los futbolistas que reforzarían su vínculo con la institución en busca del campeonato.

Antes de su llegada a Alianza Lima, Fernando Gaibor pasó por otros importantes clubes como Emelec de Ecuador, Independiente de Argentina, Al-Wasñ, Guayaquil City, Independiente del Valle y finalmente en Barcelona S.C.