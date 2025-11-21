0

Alianza Lima empató 1-1 y se acerca a la conquista del título en destacado torneo oficial

Alianza Lima no deja de sorprender y ahora aseguró su cupo en una fase importante de destacado torneo tras empatar 1 a 1 ante un rival fuerte.

Luis Blancas
Alianza Lima clasificó a los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub-18.
Alianza Lima clasificó a los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub-18. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima sigue en búsqueda de asegurar el cupo en la fase 2 de la Copa Libertadores, por lo que irá por la victoria ante UTC en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, no es la única competición en la que están luchando, ya que el equipo íntimo busca consagrarse campeón del Torneo Clausura del Campeonato Juvenil Sub-18.

Alianza se libra de pagar multa por apagón ante la ‘U’ tras decisión del Poder Judicial

PUEDES VER: Suspenden dura sanción a Alianza Lima por apagón en la final del 2023 ante Universitario

Alianza Lima empató 1-1 ante Sport Boys y aseguró su pase a los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub-18.

Alianza empató 1-1 contra Sport Boys en la novena fecha del Clausura del Torneo Juvenil Sub-18, asegurando así su pase a los cuartos de final al quedar como líder.

El encuentro que se jugó en el campo de Esther Grande de Bentín en Lurín tuvo diversas emociones, ya que el equipo blanquiazul se jugaba mucho, pero afortunadamente logró asegurar su lugar en las instancias finales del torneo de menores.

Matemáticamente, Alianza Lima no saldrá del primer lugar tras sostener una campaña sólida con un destacado rendimiento de manera regular y eficaz en los partidos clave.

Es importante mencionar que el cuadro blanquiazul tiene un encuentro pendiente ante ADT de Tarma, por lo que aún puede seguir sumando puntos a pesar de haber logrado su clasificación a los cuartos del Torneo Juvenil Sub-18.

Torneo Juvenil Sub-18: Tabla de Posiciones del Grupo B

Alianza alcanzó 28 puntos en el Grupo B y detrás le sigue Sporting Cristal con 21 puntos tras 10 encuentros disputados. Mientras tanto, Sport Boys se quedó con 9 unidades en el cuarto lugar.

ClubPJPuntos
Alianza Lima1028
Sporting Cristal1021
Sport Huancayo1012
Sport Boys109
ADT Tarma108
Alianza UDH106

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Universitario: fechas confirmadas para las finales de la Liga Femenina 2025

  2. Ex Sporting Cristal reveló que quiere ganar el 'Tetra' con Universitario el 2026: "Equipo grande"

  3. Canal de señal abierta informó que transmitirá en vivo el partido de Universitario vs. Chankas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano