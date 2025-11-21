Alianza Lima empató 1-1 y se acerca a la conquista del título en destacado torneo oficial

Alianza Lima sigue en búsqueda de asegurar el cupo en la fase 2 de la Copa Libertadores, por lo que irá por la victoria ante UTC en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, no es la única competición en la que están luchando, ya que el equipo íntimo busca consagrarse campeón del Torneo Clausura del Campeonato Juvenil Sub-18.

PUEDES VER: Suspenden dura sanción a Alianza Lima por apagón en la final del 2023 ante Universitario

Alianza Lima empató 1-1 ante Sport Boys y aseguró su pase a los cuartos de final del Torneo Juvenil Sub-18.

Alianza empató 1-1 contra Sport Boys en la novena fecha del Clausura del Torneo Juvenil Sub-18, asegurando así su pase a los cuartos de final al quedar como líder.

El encuentro que se jugó en el campo de Esther Grande de Bentín en Lurín tuvo diversas emociones, ya que el equipo blanquiazul se jugaba mucho, pero afortunadamente logró asegurar su lugar en las instancias finales del torneo de menores.

Matemáticamente, Alianza Lima no saldrá del primer lugar tras sostener una campaña sólida con un destacado rendimiento de manera regular y eficaz en los partidos clave.

Es importante mencionar que el cuadro blanquiazul tiene un encuentro pendiente ante ADT de Tarma, por lo que aún puede seguir sumando puntos a pesar de haber logrado su clasificación a los cuartos del Torneo Juvenil Sub-18.

Torneo Juvenil Sub-18: Tabla de Posiciones del Grupo B

Alianza alcanzó 28 puntos en el Grupo B y detrás le sigue Sporting Cristal con 21 puntos tras 10 encuentros disputados. Mientras tanto, Sport Boys se quedó con 9 unidades en el cuarto lugar.