Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver partido

Alianza Lima se enfrenta a UTC este domingo 23 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido a través de la señal de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul quiere cerrar el Clausura siendo segundo del Acumulado para clasificar a directamente a la final de los play off para acceder al Perú 2. Para este objetivo, los blanquiazules deben ganar y esperar que Cusco FC pierda ante Sport Huancayo de visita.

La única baja confirmada es Jean Pierre Archimbaud, quien se viene recuperando de una lesión en los ligamentos. Asimismo, se confirmó que Pablo Lavandeira estará en lista luego de estar fuera casi seis meses.

Alianza Lima apunta a ser segundo del Acumulado.

¿Cómo llega UTC?

El 'Gavilán norteño' respira más tranquilo tras el fallo del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. Un empate en Matute lo salvaría matemáticamente y en caso pierdan, también necesitará que los 'Zorros' no ganen a Cienciano en Cusco.

Recordemos que el cuadro cajamarquino quiere romper una mala racha de ocho partidos sin poder vencer a los íntimos. Su última victoria fue en la campaña 2020; desde entonces suma seis victorias y dos empates.

UTC quiere dar el golpe en Matute ante Alianza Lima.

Alianza Lima vs UTC: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Nueva York y Miami) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

Alianza Lima vs UTC: dónde ver

El partido de Alianza Lima vs. UTC será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, puedes seguir el encuentro ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.

Alianza Lima vs UTC: pronósticos

Alianza Lima es amplio favorito para vencer a UTC, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate UTC Te Apuesto 1.19 6.46 15.42 Betano 1.19 6.60 14.00 Apuesta Total 1.20 6.66 14.00 Inkabet 1.17 6.40 16.50 Meridianbet 1.21 6.15 13.00

Alianza Lima vs UTC: últimos enfrentamientos

UTC 0-0 Alianza Lima | Apertura 2025

UTC 0-1 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 1-0 UTC | Apertura 2024

Alianza Lima 1-0 UTC | Clausura 2023

UTC 0-1 Alianza Lima | Apertura 2023

Alianza Lima vs UTC: alineaciones probables

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Carlo Zambrano, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

UTC: Diego Campos; Yehider Ibargüen, José Luján, Luis Garro, Joaquín Aguirre; Piero Serra, Freddy Oncoy, Cristian Mejía, Juan Cruz Vega; Erinson Ramírez y Jarlín Quintero.

Alianza Lima vs UTC: entradas

Las localidades se venden a través de la plaforma Joinnus y también por Yape. Las populares ya están agotados, mientras que en para la tribuna oriente hay hasta tres combos.

Sur: S/ 22.90 (Agotado)

Norte: S/ 22.90 (Agotado)

Oriente (1 adulto + 2 niños): S/ 39.97

Oriente: (2 adultos + 2 niños): S/ 44.96

Oriente: (1 adulo + 1 niño): S/ 44.95

Oriente: S/ 59.90

Oriente (Conadis): S/ 29.90

Occidente Lateral: S/ 99.90

Occidente Central: S/ 129.90

Experiencia Matchday: S/ 399.90

Alianza Lima vs UTC: estadio

El duelo entre Alianza Lima vs. UTC se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tendrá capacidad para 33,938 espectadores.