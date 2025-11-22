- Hoy:
Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Liga 1: pronósticos, horarios y canales para ver partido
Ver Alianza Lima vs UTC este domingo 23 de noviembre, por la fecha 19 del Torneo Clausura, desde Matute. Conoce horarios y guía de canales para ver este cotejo.
Alianza Lima se enfrenta a UTC este domingo 23 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido a través de la señal de L1 MAX.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs UTC: el sorprendente once de Gorosito para ser segundo del acumulado
¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul quiere cerrar el Clausura siendo segundo del Acumulado para clasificar a directamente a la final de los play off para acceder al Perú 2. Para este objetivo, los blanquiazules deben ganar y esperar que Cusco FC pierda ante Sport Huancayo de visita.
La única baja confirmada es Jean Pierre Archimbaud, quien se viene recuperando de una lesión en los ligamentos. Asimismo, se confirmó que Pablo Lavandeira estará en lista luego de estar fuera casi seis meses.
Alianza Lima apunta a ser segundo del Acumulado.
¿Cómo llega UTC?
El 'Gavilán norteño' respira más tranquilo tras el fallo del partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos. Un empate en Matute lo salvaría matemáticamente y en caso pierdan, también necesitará que los 'Zorros' no ganen a Cienciano en Cusco.
Recordemos que el cuadro cajamarquino quiere romper una mala racha de ocho partidos sin poder vencer a los íntimos. Su última victoria fue en la campaña 2020; desde entonces suma seis victorias y dos empates.
UTC quiere dar el golpe en Matute ante Alianza Lima.
Alianza Lima vs UTC: horario
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Nueva York y Miami) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
Alianza Lima vs UTC: dónde ver
El partido de Alianza Lima vs. UTC será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, puedes seguir el encuentro ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping.
Alianza Lima vs UTC: pronósticos
Alianza Lima es amplio favorito para vencer a UTC, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|UTC
|Te Apuesto
|1.19
|6.46
|15.42
|Betano
|1.19
|6.60
|14.00
|Apuesta Total
|1.20
|6.66
|14.00
|Inkabet
|1.17
|6.40
|16.50
|Meridianbet
|1.21
|6.15
|13.00
Alianza Lima vs UTC: últimos enfrentamientos
- UTC 0-0 Alianza Lima | Apertura 2025
- UTC 0-1 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-0 UTC | Apertura 2024
- Alianza Lima 1-0 UTC | Clausura 2023
- UTC 0-1 Alianza Lima | Apertura 2023
Alianza Lima vs UTC: alineaciones probables
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Carlo Zambrano, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
UTC: Diego Campos; Yehider Ibargüen, José Luján, Luis Garro, Joaquín Aguirre; Piero Serra, Freddy Oncoy, Cristian Mejía, Juan Cruz Vega; Erinson Ramírez y Jarlín Quintero.
Alianza Lima vs UTC: entradas
Las localidades se venden a través de la plaforma Joinnus y también por Yape. Las populares ya están agotados, mientras que en para la tribuna oriente hay hasta tres combos.
- Sur: S/ 22.90 (Agotado)
- Norte: S/ 22.90 (Agotado)
- Oriente (1 adulto + 2 niños): S/ 39.97
- Oriente: (2 adultos + 2 niños): S/ 44.96
- Oriente: (1 adulo + 1 niño): S/ 44.95
- Oriente: S/ 59.90
- Oriente (Conadis): S/ 29.90
- Occidente Lateral: S/ 99.90
- Occidente Central: S/ 129.90
- Experiencia Matchday: S/ 399.90
Alianza Lima vs UTC: estadio
El duelo entre Alianza Lima vs. UTC se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tendrá capacidad para 33,938 espectadores.
