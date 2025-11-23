Alianza Lima tomó radical decisión sobre el futuro de Hernán Barcos y es irrevocable: "La ve venir..."

En Alianza Lima conocen de la importancia de empezar a definir el futuro de los jugadores del plantel actual, para saber el perfil de jugador que buscarán traer en el mercado de fichajes. Con varios nombres en mesa y con los playoffs a la vuelta de la esquina, el comentarista deportivo Diego Rebagliati señaló que el club blanquiazul tomó una firme decisión sobre Hernán Barcos.

Durante los últimos días, Hernán Barcos ha estado dando declaraciones a la prensa sobre su futuro asegurando que su prioridad es quedarse en Alianza Lima siempre y cuando llegue a un acuerdo con el club. Al parecer, desde la directiva ya tendrían definido la respuesta para el 'Pirata' y las noticias no son para nada buenas para los hinchas ni para el delantero.

Alianza Lima define el futuro de Hernán Barcos

Diego Rebagliati afirmó que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para el próximo año y su futuro sería lejos de los blanquiazules. Aunque se tenía planificado resolver su situación para después del partido ante UTC, la postura de la directiva no cambiaría y los días del 'Pirata' como blanquiazul están contados.

"El compromiso con Barco es hablar con él después del partido con UTC, o sea la semana que viene, antes de las 'semis', porque Barcos tiene opciones afuera y quiere definir su futuro y entienden que se merece saber con anticipación qué va a pasar con él y la decisión es que Barcos no siga. La ve venir, porque además con Paolo ya hablaron", señaló Diego Rebagliati en el programa 'Los Reba'.

A diferencia de la situación de Paolo Guerrero, quien sí renovaría un año más con Alianza, el delantero argentino tendría que buscar su futuro fuera de Perú. Los últimos reportes indicarían que el 'Pirata' continuaría en el fútbol de Uruguay tras haber pasado varios años en Perú y hasta haber consolidado un negocio familiar.

Hernán Barcos dejaría Alianza para firmar por equipo recién ascendido

"Sí, me han hablado, lo he escuchado, pero les dije que obviamente la prioridad la tiene Alianza, después veré. El club empezará a decidir y ahí veremos qué pasa", sostuvo Barcos sobre los rumores de la oferta que le habría llegado desde Albion de Uruguay.