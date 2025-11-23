- Hoy:
El gesto de Hernán Barcos cuando los hinchas de Alianza Lima le pidieron no dejar el club
"¡No se va, no se va!", dijeron los hinchas de Alianza Lima sobre Hernán Barcos cuando salió a calentar previo al último partido del Clausura contra UTC.
Alianza Lima y UTC se enfrentan por la última fecha del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria que luce un lleno total de hinchas. Previo al compromiso, Hernán Barcos fue protagonista de un llamativo momento junto a los aficionados en las tribunas.
PUEDES VER: ¿Deja Alianza Lima? En Uruguay lanzan noticia sobre el futuro de Hernán Barcos: "Reforzarse..."
Y es que cuando el cuadro blanquiazul salió a realizar el calentamiento respectivo, los seguidores del conjunto ‘íntimo’ ovacionaron al ‘Pirata’ y le dejaron un mensaje emotivo. Cabe mencionar que el experimentado delantero ha sido noticia en las últimas semanas por una posible salida del club.
Hernán Barcos y un emotivo momento con los hinchas de Alianza Lima
“Te cuento algunos detalles. El plantel de Alianza Lima ya está calentando, los últimos´en salir, casi últimos fueron Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. La gente se levantó y aplaudió la salida del plantel, pero cuando salió Barcos la gente aplaudió más, con ovación. Empezó a saludar a la gente de tribuna norte y los hinchas ovacionaron pidiendo que no se vaya: '¡No se va, no se va!'", informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX.
(Video: L1 MAX)
Alineación confirmada de Alianza Lima
El once de Néstor Gorosito para el duelo ante UTC: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Alineación confirmada de UTC
El once del conjunto cajamarquino: Diego Campos; Leonardo Rugel, Piero Serra, Luis Garro, Yehider Ibargüen; Luis Álvarez, Cristian Mejía, Brandon Palacios, Juan Vega, André Vásquez; y Jarlín Quintero.
Alianza Lima vs. UTC: últimos enfrentamientos
- UTC 0-0 Alianza Lima | Apertura 2025
- UTC 0-1 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-0 UTC | Apertura 2024
- Alianza Lima 1-0 UTC | Clausura 2023
- UTC 0-1 Alianza Lima | Apertura 2023
