Histórico club de Colombia quiere fichar a Hernán Barcos si deja Alianza Lima: "Conversaciones"

Aunque fue una de las figuras de Alianza Lima durante los últimos años, el futuro del 'Pirata' parece estar lejos del club blanquiazul. En las últimas horas se informó sobre el interés que despertó su fichaje en un importante equipo de Colombia. Su futuro se decidirá en los próximos días.

Si bien es cierto que el Albion FC de Uruguay estaría esperando una respuesta de Hernán Barcos, el delantero de 41 años mantiene la esperanza de quedarse en Alianza Lima. El 'Pirata' dejó en claro que su prioridad es el equipo Íntimo y es donde busca retirarse. Sin embargo, la historia del futbolista argentino dio un giro inesperado tras conocerse del interés de club de la liga colombiana.

Equipo de Colombia busca fichar a Hernán Barcos

Se trata de Deportivo Cali, club que habría iniciado conversaciones con Hernán Barcos demostrándole su interés de contar con el para el plantel en la próxima temporada 2026. No obstante, la institución tendrá que esperar cómo terminan las conversaciones entre Alianza Lima y el 'Pirata' para ver si concretan la propuesta hasta llegar a un acuerdo formal.

"El Deportivo Cali está en conversaciones por el delantero de Alianza Lima de Perú, Hernán 'Pirata' Barcos", fue la publicación que compartió el reconocido portal 'Fichajes del Fútbol Colombiano'. De esta manera, la situación de Barcos empieza a tomar mayor importancia en el mundo blanquiazul y antes de los playoffs se conocería la decisión final de la directiva.

Hernán Barcos despierta interés en equipo colombiano.

Momento clave para definir el futuro de Barcos en Alianza

La directiva de Alianza Lima estaría considerando nuevas alternativas en la delantera y el nombre del venezolano Darwin Machís está sonando con fuerza. Ante ello, y con la posible renovación de Paolo Guerrero, se creería que el 'Pirata' no tendría espacio a pesar de la recargada agenda que tendría el equipo peruano para la temporada 2026.

Se informó que tras el partido ante UTC como parte de la última fecha del Torneo Clausura se estaría definiendo finalmente si Hernán Barcos continúa o no en el plantel de la institución.