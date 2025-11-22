- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Le dijo no a Alianza Lima y ahora se consagra como campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús
Futbolista que logró la 'Gran Conquista' con Lanús en la Copa Sudamericana 2025, le había dicho que no a Alianza Lima a inicios de temporada. ¿Quién es?
Lanús venció en una infartante ronda de penales a Atlético Mineiro de Brasil y se consagró como el nuevo monarca de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Conoce quién es el futbolista del 'Granate' se proclamó como campeón del torneo Conmebol, pero que antes le dijo que no a Alianza Lima.
PUEDES VER: José Manzaneda, ex Alianza Lima, dio el golpe tras acordar por club que jugará la Libertadores 2026
Le dijo que no a Alianza Lima y ahora se proclama campeón de la Sudamericana
Agustín Cardozo, sonó como uno de los posibles fichajes del cuadro blanquiazul a inicios de la temporada. Desde Argentina señalaron que el volante de 28 años era uno de los pedidos del actual DT Néstor Gorosito, sin embargo, finalmente el jugador decidió aceptar la propuesta del elenco de Mauricio Pellegrino.
Agustín Cardozo fichó por Lanús de Argentina a inicios del 2025
Según se pudo conocer por parte del periodista Nahuel Ferreira, Cardozo se unió a las filas de Lanús procedente de Tigre, pese a que incluso los íntimos le habían realizado una mejor propuesta, pues priorizó seguir en la Liga Profesional 2025.
En tanto, ya en la definición desde los 12 pasos, el pivote extranjero fue clave para que el 'Granate' concrete uno de los 5 penales que se encargaron de darles el título de la Copa Sudamericana 2025 sobre el conjunto 'Galo'.
(Video: ESPN)
Números de Agustín Cardozo con Lanús esta temporada
Tan solo esta temporada, Agustín Cardozo disputó 47 partidos oficiales con el cuadro natural de Buenos Aires, entre la Copa Argentina, Liga Profesional y el torneo Conmebol. Del mismo modo, brindó 1 asistencia y sumó un aproximado de 3,909 minutos.
Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025/Foto: X
¿Hasta cuándo es el contrato de Agustín Cardozo con Lanús?
Cabe recordar que el volante argentino tiene contrato con Lanús hasta diciembre de 2027. Precisamente Cardozo fue uno de los primeros refuerzos de 'Lanús', luego de hacerse oficial el arribo del técnico Mauricio Pellegrino en el banquillo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90