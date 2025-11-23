Carlos Zambrano no se quedó callado y habló sobre su polémica expulsión ante UTC: "Duele..."

Alianza Lima ganó 3-0 a UTC en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, pero debido a un controvertido momento entre Carlos Zambrano y Julio Quiroz, árbitro del partido, este decidió expulsarlo antes de que finalizara el primer tiempo, lo que generó la total molestia del defensor, quien no se quedó callado al referirse a su tarjeta roja.

Carlos Zambrano rompió su silencio tras polémica expulsión ante UTC

Zambrano utilizó su Instagram para comunicar cómo se siente después de la expulsión sufrida por parte de Quiroz, cuando le sacó doble tarjeta amarilla tras chocar pecho a pecho con el árbitro principal.

El defensor de Alianza Lima trata de explicarse por qué fue expulsado de esa forma, dejando entrever que las decisiones arbitrales ya tienen un objetivo antes de iniciar el partido.

Carlos Zambrano habló de su expulsión ante UTC a través de su cuenta de Instagram.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir. La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", afirmó.

Además, Carlos Zambrano argumenta que Julio Quiroz, árbitro del encuentro, tuvo una mala decisión al expulsarlo, pues siente que se cometió una injusticia que debe ser analizada.

Por último, pidió a las personas encargadas de las sanciones deportivas tomar la mejor decisión sobre cuántas fechas podría no jugar, teniendo en cuenta que disputará los play-offs con Alianza Lima.

Carlos Zambrano es expulsado por chocar al árbitro en el Alianza Lima vs UTC

Video: L1MAX

A los 46 minutos del primer tiempo, Julio Quiroz, árbitro del partido, cobró un penal a favor de UTC, lo que generó la molestia de todos los jugadores de Alianza Lima. Sin embargo, quien tuvo un choque físico y verbal fue Carlos Zambrano. Tras enfrentarse cara a cara con el jugador, el árbitro decidió expulsarlo mostrándole doble tarjeta amarilla.