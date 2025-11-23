¿Se va de Alianza? Néstor Gorosito se sinceró sobre Hernán Barcos: "El que decide es…"

Alianza Lima y UTC se enfrentaron por la última fecha del Torneo Clausura 2025 en un partido que terminó con la victoria blanquiazul por 3-0. Tras el encuentro disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, el entrenador Néstor Gorosito se pronunció en conferencia de prensa y se refirió a Hernán Barcos.

PUEDES VER: Hernán Barcos dio importante anuncio sobre su futuro tras rumores de que no seguirá en Alianza

El popular ‘Pirata’ fue noticia en las últimas semanas por su posible salida del club blanquiazul, generando debate entre la hinchada, pues muchos lo consideran uno de los principales referentes del equipo. El ‘Pipo’ no es ajeno a esta situación y respondió con firmeza al ser consultado por la renovación del atacante.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Hernán Barcos?

“Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro). Todavía falta. Nosotros estamos abocados al torneo y como él hay un montón como Hernán, con el mayor respeto por todo lo que significa para el club, pero para nosotros lo más importante es el grupo. Son todos iguales”, dijo Néstor Gorosito.

(Video: José Varela)

El estratega argentino sabe de la importancia que es el ‘Pirata’ para el equipo de La Victoria, pero entiende que al igual que él hay otros jugadores del plantel que también están en una situación similar respecto a la renovación.

“Hernán por ahí es el jugador más emblemático, pero hay un montón de jugadores que están con nosotros que también están en la misma situación, entonces por una cuestión de respeto, hasta que termine después el club dirá lo que piensa”, agregó.