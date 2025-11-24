Gorosito dejó singular reflexión tras polémica expulsión de Zambrano: "Ya estamos acostumbrados"

Alianza Lima goleó 3-0 a UTC en la última fecha del Clausura y más allá de los goles o el funcionamiento del equipo íntimo, la jugada de la que más se habla es la que protagonizó Carlos Zambrano con el juez Julio Quiroz, quien tras impactar con el capitán blanquiazul, le mostró la segunda amarilla y lo expulsó.

Néstor Gorosito no fue ajeno a esta polémica sobre la roja que recibió el 'Kaiser' y aseguró que los errores arbitrales que perjudican al club victoriano han sido constantes durante la presente temporada.

"La expulsión de Zambrano, ya estamos acostumbrados. Es el coronario de todo el año, el penal inexistente. Si te pones a fijar todos los penales que nos cobran, el 90% son por llamadas del VAR. Es raro", dijo el estratega argentino en conferencia de prensa.

Video: José Varela.

Recordemos que, salvo se eleve un reclamo desde Alianza Lima para revertir la sanción, el zaguero central no jugará el partido de ida por las semifinales del play off ante Sporting Cristal.

Néstor Gorosito sobre renovación de Alianza Lima

Asimismo, Néstor Gorosito habló también sobre la renovación de Hernán Barcos, que en los próximos días se debe definir. Esta es la posición del DT sobre el 'Pirata'.

"Con respecto a renovaciones, una vez que se termine hablará el club. A mí me piden una opinión, pero siempre el que decide es el club, aunque tengo opinión al respecto y ya se la di a Franco (Navarro). Todavía falta. Nosotros estamos abocados al torneo y como él hay un montón como Hernán, con el mayor respeto por todo lo que significa para el club, pero para nosotros lo más importante es el grupo. Son todos iguales. Hernán por ahí es el jugador más emblemático, pero hay un montón de jugadores que están con nosotros que también están en la misma situación, entonces por una cuestión de respeto, hasta que termine después el club dirá lo que piensa", agregó.