Alianza Lima solicitó anular la expulsión de Carlos Zambrano para que juegue ante Cristal

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en la 'semifinal' de Playoffs de la Liga 1 2025. Uno de las grandes bajas que tendrán los blanquiazules es Carlos Zambrano, quien fue expulsado por el árbitro Julio Quiroz por doble amonestación. Dado las imágenes que se vieron en la transmisión, los 'íntimos' hicieron una solicitud formal a la Comisión Disciplinaria de la FPF para que se anule la segunda tarjeta amarilla al central.

Según pudo informar el periodista Kevin Pacheco, se hizo definitivo el reclamo de Alianza Lima al ente de la justicia deportiva en el fútbol peruano, en el que se especifica que fue "absolutamente fortuito" y que "carece de intencionalidad". Como se recuerda, el juez principal se tomó su tiempo para mostrar la tarjeta amarilla al 'León' Zambrano, aduciendo que el central provocó el choque directo al árbitro.

Dado las imágenes que se mostraron en las transmisiones de L1 MAX, Alianza Lima pide que se evalúe la sanción a su futbolista, para que así quede habilitado para el choque de ida ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El cuadro blanquiazul sabe de la importancia del 'Káiser' en este tipo de llaves, por lo que espera una resolución favorable.

"Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria la rectificación y anulación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano. Dentro de lo argumentado se adjuntan videos y se indica que el acto fue "absolutamente fortuito y carece de intencionalidad".", informa el mencionado periodista.

Carlos Zambrano se pronunció tras polémica expulsión

A través de sus redes sociales, Carlos Zambrano no se calló ante la acción que se vivió en Matute y que lo suspende de cara al duelo vital ante Sporting Cristal por la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir. La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio. Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia", manifestó.