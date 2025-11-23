- Hoy:
0
¡Insólito! Carlos Zambrano es expulsado por chocar al árbitro tras cobrar penal para UTC
Sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro cobró penal a favor de UTC y Carlos Zambrano se interpuso ante el juez para que sea expulsado. Alianza Lima se queda con 10.
Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima. | Foto: L1 MAX
