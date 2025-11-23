0
¡Insólito! Carlos Zambrano es expulsado por chocar al árbitro tras cobrar penal para UTC

Sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro cobró penal a favor de UTC y Carlos Zambrano se interpuso ante el juez para que sea expulsado. Alianza Lima se queda con 10.

Diego Medina
Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima.
Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima. | Foto: L1 MAX
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

