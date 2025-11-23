0
EN VIVO
Alianza Lima vs UTC por Liga 1
EN DIRECTO
Peñarol vs Nacional por la final de la Liga AUF

¡Faltan 5 más! Jesús Castillo anota el 2-0 de Alianza Lima ante UTC y se ilusiona en el Acumulado

Alianza Lima amplía la ventaja sobre UTC con gol de Jesús Castillo. Solo cinco goles más para los íntimos y superarían a Cusco FC en el Acumulado.

Diego Medina
Jesús Castillo anota el 2-0 de Alianza Lima ante UTC.
Jesús Castillo anota el 2-0 de Alianza Lima ante UTC. | Foto: L1 MAX
COMPARTIR

Sobre los 31 minutos, Jesús Castillo marca su primer gol de la temporada con camiseta de Alianza Lima y pon el 2-0 parcial ante UTC de Cajamarca. Los blanquiazules se ilusionan con la goleada que les permitiría superar a Cusco FC en el segundo lugar de la Tabla Acumulada y así evitar las semifinales de Playoffs.

Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

PUEDES VER: Tabla del acumulado de la Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura en la fecha 19

Desde un tiro de esquina, ejecutado por Miguel Trauco, Jesús Castillo se anticipó a los defensas y ganó por arriba para vencer la portería del golero Campos. Con un solvente remate de cabeza, el volante anota su primera anotación en este 2025 que puede ser clave para los intereses blanquiazules.

Los compañeros sabían muy bien de la importancia de este gol para Jesús Castillo, quien ha sido apuntado durante la temporada por su rendimiento. Además, no era considerado por el comando técnico durante varias jornadas, pero ahora es titular y demuestra que quiere ganarse ese puesto para los Playoffs.

Alianza Lima puede ser segundo del Acumulado

Con el empate parcial de Cusco FC y Sport Huancayo en la 'Incontrastable', Alianza Lima se ilusiona con ser segundo del Acumulado al tener el mismo puntaje que los 'dorados'. Sin embargo, necesita de cinco goles más (ganar 7-0) para superar a los cusqueños en el segundo lugar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Tabla del acumulado de la Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura en la fecha 19

  2. Alianza Lima vs. UTC EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano