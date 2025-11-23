- Hoy:
¡Faltan 5 más! Jesús Castillo anota el 2-0 de Alianza Lima ante UTC y se ilusiona en el Acumulado
Alianza Lima amplía la ventaja sobre UTC con gol de Jesús Castillo. Solo cinco goles más para los íntimos y superarían a Cusco FC en el Acumulado.
Sobre los 31 minutos, Jesús Castillo marca su primer gol de la temporada con camiseta de Alianza Lima y pon el 2-0 parcial ante UTC de Cajamarca. Los blanquiazules se ilusionan con la goleada que les permitiría superar a Cusco FC en el segundo lugar de la Tabla Acumulada y así evitar las semifinales de Playoffs.
Desde un tiro de esquina, ejecutado por Miguel Trauco, Jesús Castillo se anticipó a los defensas y ganó por arriba para vencer la portería del golero Campos. Con un solvente remate de cabeza, el volante anota su primera anotación en este 2025 que puede ser clave para los intereses blanquiazules.
Los compañeros sabían muy bien de la importancia de este gol para Jesús Castillo, quien ha sido apuntado durante la temporada por su rendimiento. Además, no era considerado por el comando técnico durante varias jornadas, pero ahora es titular y demuestra que quiere ganarse ese puesto para los Playoffs.
Alianza Lima puede ser segundo del Acumulado
Con el empate parcial de Cusco FC y Sport Huancayo en la 'Incontrastable', Alianza Lima se ilusiona con ser segundo del Acumulado al tener el mismo puntaje que los 'dorados'. Sin embargo, necesita de cinco goles más (ganar 7-0) para superar a los cusqueños en el segundo lugar.
