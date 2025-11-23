Alianza Lima quiere romper el mercado fichando a defensor del clásico rival y la selección peruana

El mercado de fichajes en la Liga 1 sigue moviéndose y Alianza Lima es uno de los clubes del fútbol peruano que está en búsqueda de reforzar su plantilla de cara al 2026 y así evitar el tetracampeonato de su máximo rival, Universitario de Deportes. En consecuencia, el cuadro íntimo tiene casi listo uno de sus primeros fichajes, quien llega de Sport Boys y de la selección peruana: Hablamos de Cristian Carbajal.

Según informó Ana Lucía Rodríguez, periodista de L1Max, el defensor de Sport Boys y de la selección de Perú, Carbajal, está cerca de ser el nuevo refuerzo de Alianza para la Liga 1 2026.

Video: L1MAX

"Cristian Carbajal de Sport Boys es una gran posibilidad para llegar a Alianza Lima en la próxima temporada. De hecho, ya ha habido comunicación y existe mucho interés en el lateral izquierdo para que forme parte del club el próximo año", mencionó la comunicadora durante la transmisión previa al partido entre Alianza y UTC.

Cristian Carbajal, defensor de 26 años, tiene un contrato con Boys hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su salida se produciría después de que Alianza Lima compre su pase.

Es por esa razón que los dirigentes íntimos ya se acercaron a conversar con el futbolista para ultimar los detalles contractuales y el también jugador de la selección peruana pueda jugar en Alianza Lima en el 2026.

Cristian Carbajal en Sport Boys y la selección peruana

Cristian Carbajal llegaría a Alianza luego de un gran ascenso dentro de su carrera, ya que en las últimas convocatorias de la Bicolor fue considerado por parte de Manuel Barreto, jugando 15 minutos ante Chile.

Además, por la Liga 1, ayudó a que su club escape de la zona del descenso y logre importantes victorias. Con Sport Boys, Carbajal jugó dos campeonatos en el fútbol peruano.

Por Torneo Apertura jugó 16 de 18 partidos posibles anotando 1 gol. En el Clausura disputó 16 de 17 duelos, por lo que su constancia fue vital para que siga ascendiendo futbolísticamente y ahora Alianza Lima lo desea para que sea el rival de Miguel Trauco por el puesto de lateral izquierdo.