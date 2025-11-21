Universitario busca fichar a ecuatoriano campeón con River Plate para el 2026: "Tiene ofertas"

Universitario de Deportes está obligado a seguir siendo protagonista la próxima temporada y buscar el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, la directiva ya trabaja en concretar fichajes que permitan competir con jerarquía tanto a nivel nacional como internacional. En ese contexto, se conoció que el club tiene en la mira a una figura ecuatoriana que salió campeón con River Plate.

La escuadra merengue ya inició sus gestiones para 2026 y realiza una búsqueda minuciosa de refuerzos. En ese panorama, apareció el nombre de Abel Casquete, extremo que viene destacando con FC Cajamarca, equipo recientemente ascendido a la Liga 1.

De acuerdo con lo revelado por Omar Zavaleta, presidente del club cajamarquino, el futbolista ha despertado el interés de varios equipos, entre ellos figura Universitario. Además, detalló que el jugador ya cuenta con propuestas formales para continuar su carrera.

"No podemos cortarle las alas a ningún jugador. Él (Abel Casquete) decidirá si continúa en el club. Me parece que tiene ofertas de Universitario de Deportes y de otros clubes. La decisión que él tome, la voy a apoyar", manifestó el directivo.

¿Quién es Abel Casquete, futbolista ecuatoriano que interesa en Universitario?

Abel Casquete, de 28 años, es un extremo izquierdo ecuatoriano que brilló esta temporada en la Liga 2 con FC Cajamarca. Sus números hablan por sí solos: fue uno de los goleadores del torneo con 8 tantos en 23 partidos, destacando por su potencia, proyección ofensiva y capacidad para desequilibrar.

Casquete también ha sido parte de la selección ecuatoriana Sub-17, con la que disputó tres partidos. Además, tiene recorrido en Liga 1, ya que en 2024 jugó 26 encuentros y marcó 2 goles en las filas de Los Chankas.

Abel Casquete fue campeón con River Plate

Abel Casquete debutó profesionalmente con River Plate en 2015.

El atacante inició su carrera en las divisiones menores de River Plate y debutó profesionalmente en 2015. Aunque no logró consolidarse en el plantel principal y salió cedido antes de su partida definitiva en 2017, formó parte del histórico equipo que conquistó la Copa Sudamericana en 2014, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana en 2015. También integró el plantel que ganó la Copa Argentina 2016 y una nueva Recopa Sudamericana ese mismo año.

Abel Casquete: ¿Cuál es su valor de mercado?

Por su buen rendimiento, el portal internacional Transfermarkt cotizó a Abel Casquete en 300 mil euros, cifra que podría incrementarse en los próximos meses considerando su ascenso futbolístico en el torneo peruano.