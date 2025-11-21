La inesperada publicación de Jairo Concha tras los partidos con la selección peruana: "Qué…"

Para muchos hinchas de Universitario de Deportes, el volante Jairo Concha es uno de los jugadores más destacados de la Liga 1, siendo un elemento clave en el equipo de Jorge Fossati para conseguir el título nacional de la temporada 2025. Además, su buen desempeño le permitió ser convocado a la selección peruana en más de una ocasión.

Precisamente, en la reciente fecha FIFA de noviembre, la Blanquirroja disputó dos importantes encuentros ante Rusia y Chile en el que el entrenador interino, Manuel Barreto, probó una selección renovada que forma parte del recambio generacional. Uno de los que estuvo en los compromisos fue el volante de la ‘U’.

Jairo Concha captó la atención en las redes sociales

El mediocampista crema, de buena temporada, fue blanco de críticas de un sector debido al error que cometió en el partido ante ‘La Roja’ y que contribuyó con la derrota. Sin embargo, fue respaldado por sus compañeros y otra parte de la hinchada. En medio de este momento, y previo al encuentro que los merengues enfrentarán a Los Chankas, captó la atención con una publicación.

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, Jairo Concha compartió una imagen que el club crema subió sobre la llegada a Andahuaylas donde Universitario disputará su último partido de la temporada, válido por la última fecha del Torneo Clausura 2025: "Qué lindo volver a esta ciudad".

La publicación de Jairo Concha en Instagram

El comentario de Jairo Concha en su cuenta de Instagram

Si bien la publicación del jugador crema no guarda relación con la Blanquirroja, lo cierto es que llamó la atención de los hinchas y sus seguidores, quienes esperaban algún pronunciamiento. Ahora, se enfoca en el cierre del año con la ‘U’.

Jairo Concha: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el volante de Universitario, Jairo Concha, tiene un valor en el mercado actual de 1,60 mill. €.