Quinteros no se guardó nada y dio fuerte opinión sobre Jairo Concha tras amistoso: "Hace un..."

La selección peruana volvió a perder contra Chile en el 'Clásico del Pacífico' y sigue sin convencer casi al cierre del 2025. El 'equipo de todos' urge de un DT oficial para que empiece con la nueva era pensando en el próximo Mundial. Al respecto, el ex Alianza Lima, Henry Quinteros habló tras la derrota con la 'Roja' y dejó firmes palabras sobre Jairo Concha.

Henry Quinteros y su fuerte mensaje tras el error de Jairo Concha ante Chile

Como se recuerda, el mediocampista ofensivo de Universitario tuvo un error en el centro del campo que terminó costando el resultado final del partido. En ese sentido, teniendo en cuenta su experiencia, el 'Pato' Quinteros aprovechó para brindarle un importante consejo a la actual figura del elenco estudiantil.

Jairo Concha volvió a tener minutos con Perú en un amistoso internacional/Foto: La Bicolor

"Ahí no te la doy. Si el pase viene de un central y en una zona defensiva, puede ser. Pero está más adelante de la mitad de la cancha. Concha hace un mal control. En esa posición el jugador tiene que visualizar antes de recibir", expresó en el programa de YouTube 'Desmarcados'.

Por su parte, Mauro Cantoro, uno de los referentes en Universitario de Deportes, también habló directamente sobre el fallo del volante de la 'U', y señaló que estos errores no se pueden cometer a nivel internacional y menos con la camiseta de la 'Bicolor'.

"Hay que tratar de no matar a los jugadores. Ellos se pueden equivocar, pero no al nivel de selección. Concha no se puede equivocar como lo hizo. Me da la sensación de que muchos jugadores se quieren sacar la pelota de encima", sostuvo.

Valor en el mercado de Jairo Concha

Tras la última actualización del portal internacional Transfermarkt, el volante Jairo Concha viene siendo el futbolista peruano mejor cotizado en la Liga 1 2025 con un aproximado de 1.60 millones de euros a sus 26 años.