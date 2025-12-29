¡Sorpresa! Importante club de la Liga 1 2026 cambió radicalmente su escudo e impacta a hinchas - FOTO
¡A lo Sport Huancayo y Cusco FC! Club que busca ser protagonista en la Liga 1 2026 anunció oficialmente su nuevo escudo para lucirlo en la siguiente temporada.
La Liga 1 2026 no solo sorprende en el mercado de pases, sino en las decisiones de los clubes participantes como FC Cajamarca. El nuevo inquilino de la Primera División del Perú decidió tomar una radical medida en cuanto a su escudo, sabiendo que estará en la mirada de millones de aficionados por su participación en la máxima categoría.
FC Cajamarca cambió de escudo para el 2026
Desde el pasado 10 de diciembre, FC Cajamarca anunció públicamente en sus redes sociales que alistaba el cambio de su escudo para la Liga 1 2026. Aficionados estuvieron a la expectativa de sus modificaciones al ver que en cuestión de dos años lograron acceder a la maxima categoría del fútbol peruano.
Como se conoce, el emblema de FC Cajamarca lució con los colores característicos de blanco, granate y negro; pero para el 2026 decidió cambiarse radicalmente a dorado, azul y rojo. Esto, con la finalidad de que vaya acorde a los colores que luce su indumentaria desde su año de fundación en el 2023.
FC Cajamarca cambió su escudo para la Liga 1 2026.
Miles de aficionados han quedado conformes con la modificación del escudo, por lo que ya palpitan lo que será la indumentaria oficial para la Liga 1 2026. Este combinado viene dando sorpresas en cuanto el anuncio de sus fichajes para la siguiente temporada, en el que destaca el ex Alianza Lima, Pablo Lavandeira.
Por si fuera poco, hay incertidumbre por conocer si realmente Hernán Barcos jugará en FC Cajamarca o tendrá un rol dirigencial en la institución de una de las provincias de nuestro país. Toca aguardar el anunció oficial del nuevo inquilino de la Liga 1 para ver cómo se va armando de cara al siguiente año.
Fichajes confirmados de FC Cajamarca para la Liga 1 2026
- Alexis Rodas - Proviene de General Caballero de Paraguay (Paraguayo)
- Matías Almirón - Proviene de Sport Boys (Uruguayo)
- Samuel Aspajo - Proviene de Metropolitanos (Venezolano)
- Pablo Lavandeira - Proviene de Alianza Lima
