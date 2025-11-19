Selección peruana no eligió a DT Gustavo Álvarez y ahora importante rival se interesa: "Contacto"

La selección peruana cerró una temporada para el olvido tras quedar eliminada del Mundial 2026 y no conseguir victorias en sus amistosos internacionales por fecha FIFA. La reciente derrota por 2-1 ante Chile, nuevamente por remontada, generó una profunda molestia entre los hinchas, quienes ahora esperan con urgencia la elección del nuevo entrenador que pueda enderezar el rumbo.

En ese contexto, Gustavo Álvarez fue uno de los técnicos evaluados por Jean Ferrari durante el proceso de búsqueda del próximo DT de la ‘Bicolor’. Sin embargo, se conoció que el estratega argentino no será finalmente el elegido y que ahora una selección rival en Eliminatorias ha mostrado interés en firmarlo.

Según información revelada por el periodista Gustavo Peralta, durante el programa 'L1 Radio' las conversaciones entre la FPF y el actual técnico de Universidad de Chile no avanzaron como se esperaba. En paralelo, la Federación de Fútbol de Chile se metió en la disputa y expresó un fuerte interés por Álvarez, al punto de haberse comunicado con su entorno.

Video: L1 MAX

"Gustavo Álvarez aún no tiene nada con Perú, pero Chile también lo quiere y se han acerado a su entorno. Perú mostró un interés con Gustavo Álvarez, pero no ha habido otro contacto. Chile sí lo ha contactado hace semanas", expresó el reconocido comunicador.

Cabe precisar que la 'Roja' también afronta un proceso de reestructuración bajo el mando interino del DT Nicolás Córdova, por lo que, teniendo en cuenta el gran paso de Gustavo Álvarez en el fútbol chileno sería uno de sus principales candidatos como técnico.

Selección peruana no eligió a Gustavo Álvarez para ser su próximo técnico

De igual manera, Gustavo Peralta señaló que la FPF no mantiene a Gustavo Álvarez dentro de sus principales opciones para el banquillo de la selección peruana. Asimismo, confirmó que se tiene contemplado que Jean Ferrari anuncie al nuevo DT en enero de 2026.

"(Gustavo Álvarez) No es la principal opción de Perú, se tiene a otras opciones. Jean Ferrari dijo que en enero van a elegir al técnico", añadió el hombre de prensa.

Gustavo Álvarez tuvo un gran paso por el fútbol peruano

Gustavo Álvarez no es un desconocido en el plano nacional, pues ha tenido un paso por clubes de la Liga 1. En 2021, asumió el mando de Sport Boys y sentó la bases para que la 'Misilera' logre su clasificación a la Copa Sudamericana. A la temporada siguiente, firmó con Atlético Grau, donde quedó en el puesto 10 de la tabla.