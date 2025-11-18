- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Turquía
- Bolivia vs Japón
- Costa Rica vs Honduras
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Periodistas chilenos dejaron fuerte mensaje sobre Perú tras derrota 2-1: "Son jugadores que..."
La selección peruana no pudo ganar pese a jugar con un hombre de más y desde Chile no dudaron en reaccionar con un rotundo mensaje tras voltear el marcador.
En un partido muy disputado, la selección peruana no pudo ante Chile y perdió 2-1 luego de haberse puesto en ventaja en el primer tiempo con gol de Álex Valera. El encuentro amistoso de fecha FIFA disputado en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, dejó muchas reacciones no solo en los hinchas, sino también en los medios de comunicación.
En ese contexto, dos conductores chilenos no dudaron en analizar lo que fue el compromiso de ‘La Roja’ ante el clásico rival sudamericano que terminó con 10 jugadores de manera temprana tras la expulsión de Iván Román. Pese a que el combinado peruano lo intentó por diferentes vías, finalmente no pudo concretar el ansiado gol.
¿Qué dijeron en Chile sobre la selección peruana?
“Perú inexplicablemente, después del gol como que se contentó y se fue atrás a defender el 1 a 0 como si le sirviera de algo. Qué crisis están ellos”, “Creo que un peruano le mostraba ahí el plantel de Chile y te conocía varios jugadores. Uno miraba el plantel de Perú y (Pedro) Gallese era prácticamente el único. (Piero) Quispe jugó algún partido en la selección peruana, pero son jugadores que ni nos suenan a nosotros”, dijeron los conductores de 'Balong Radio' durante su programa.
(Video: Balong - MDTPnet)
Asimismo, no dudaron en referirse al mal momento del fútbol peruano luego de leer el comentario de un usuario, quien indicó que “la diferencia es el trabajo”, pues mencionó que en el país sureño trabajan desde hace años pese a los malos resultados. Los periodistas se pronunciaron al respecto con un contundente comentario.
“Lo mal que tiene que estar el fútbol peruano igual para que nos vean como referentes”, “Sí, puede ser que está el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17. También nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos”, agregaron.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90