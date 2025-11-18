Periodistas chilenos dejaron fuerte mensaje sobre Perú tras derrota 2-1: "Son jugadores que..."

En un partido muy disputado, la selección peruana no pudo ante Chile y perdió 2-1 luego de haberse puesto en ventaja en el primer tiempo con gol de Álex Valera. El encuentro amistoso de fecha FIFA disputado en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, dejó muchas reacciones no solo en los hinchas, sino también en los medios de comunicación.

En ese contexto, dos conductores chilenos no dudaron en analizar lo que fue el compromiso de ‘La Roja’ ante el clásico rival sudamericano que terminó con 10 jugadores de manera temprana tras la expulsión de Iván Román. Pese a que el combinado peruano lo intentó por diferentes vías, finalmente no pudo concretar el ansiado gol.

¿Qué dijeron en Chile sobre la selección peruana?

“Perú inexplicablemente, después del gol como que se contentó y se fue atrás a defender el 1 a 0 como si le sirviera de algo. Qué crisis están ellos”, “Creo que un peruano le mostraba ahí el plantel de Chile y te conocía varios jugadores. Uno miraba el plantel de Perú y (Pedro) Gallese era prácticamente el único. (Piero) Quispe jugó algún partido en la selección peruana, pero son jugadores que ni nos suenan a nosotros”, dijeron los conductores de 'Balong Radio' durante su programa.

(Video: Balong - MDTPnet)

Asimismo, no dudaron en referirse al mal momento del fútbol peruano luego de leer el comentario de un usuario, quien indicó que “la diferencia es el trabajo”, pues mencionó que en el país sureño trabajan desde hace años pese a los malos resultados. Los periodistas se pronunciaron al respecto con un contundente comentario.

“Lo mal que tiene que estar el fútbol peruano igual para que nos vean como referentes”, “Sí, puede ser que está el Mundial Sub-20, el Mundial Sub-17. También nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos”, agregaron.