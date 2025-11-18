Así reaccionó la prensa chilena a la remontada de 'La Roja' sobre Perú: "La peor selección..."

La selección peruana no pudo ante Chile en suelo ruso y terminó cayendo 2-1 de manera escandalosa. Pese a tener la ventaja con el gol de Alex Valera y teniendo un hombre de más, la Bicolor entró irreconocible en la segunda parte para que 'La Roja' aproveche los errores defensivos y remonte el marcador en este último duelo del 2025. Ante ello, la prensa sureña no calló y expresó su sentir en cada uno de los artículos publicados.

Uno de ellos fue el reconocido medio "El Deportivo de La Tercera", que destacó el hecho que Chile saque una victoria anímica con un jugador menos. Como se conoce, Román fue expulsado en la primera parte sobre los 32 minutos, por lo que el cuadro sureño afrontó más de media hora con 10 jugadores.

"Con un jugador menos y la inspiración de Darío Osorio: la Roja le gana el Clásico del Pacífico a Perú en Rusia. El equipo de Nicolás Córdova se sobrepuso a un primer tiempo discreto, la desventaja inicial y la expulsión de Iván Román para sumar su segunda victoria en la gira. El volante del Midtjylland marcó un gol y gestó el otro", informó el medio chileno.

Siguiente esa línea, este portal deja en claro que no es un triunfo para celebrar en Chile, ya que se enfrentaron las dos peores selecciones de Sudamérica y que a lo largo de los 90 minutos mostraron muchas falencias que demuestran por qué ambos no están en la Copa del Mundo 2026.

"Chile y Perú ocuparon los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos quedaron fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En Sochi, por cierto, no estaban definiendo el ingrato título de ser la peor selección del continente aunque, a juzgar por el nivel futbolístico del partido disputado en Rusia, tampoco quedaron muchas dudas de que ni un combinado ni el otro merecían un espacio en la cita planetaria", agregaron.

Del mismo modo, TNT Sports Chile fue firme en su publicación al indicar el error de Iván Román para complicar el panorama de la selección sureña. Sin embargo, destaca la remontada que sirve para llenar de confianza a cada uno de los jugadores que forman parte de este nuevo proceso hacia el Mundial 2030.

"La Roja revive tras error de Iván Román y remonta ante Perú gracias Loyola y Osorio. El defensa del Atlético Mineiro cometió un penal tras un mal control en el área de Chile, y recibió tarjeta roja. Alex Valera pateó el tiro desde los 12 pasos, y puso 1-0 arriba a Perú en el Estadio Olímpico de Sochi. En el segundo tiempo, Felipe Loyola puso la igualdad y Darío Osorio marcó la remontada para La Roja", se lee.

Perú no consigue victorias tras fin de las Eliminatorias

La selección peruana afrontó tres partidos amistosos internacionales luego de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Sumó dos derrotas y un empate. Las caídas fueron ante Chile en suelo sureño y ruso, mientras que con los europeos se consiguió el empate a uno.