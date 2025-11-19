'Cóndor' Mendoza perdió los papeles y casi golpea a conductor: "¡A mí no me ningunees!"

La derrota de Perú ante Chile por amistoso de fecha FIFA disputado en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, dejó diversas reacciones en los hinchas de la Blanquirroja, pues se cerró el 2025 con una nueva derrota. En ese contexto, diversos programas deportivos analizaron lo que fue el encuentro.

Uno de ellos fue ‘Datazo’, que se transmite vía Tinbet Play, en el que dos de los conductores protagonizaron un inesperado momento que captó la atención de los usuarios en las redes sociales. Y es que el exfutbolista Andrés ‘Cóndor’ Mendoza y el popular ‘Erizo’ casi se van a las manos.

Andrés Mendoza y una tensa discusión durante programa

Resulta que el exfutbolista debatía sobre el desempeño de la Blanquirroja frente a ‘La Roja’ y la calificó con dureza, mientras el mencionado conductor tenía su propia postura, elogiando a jugadores como Jairo Concha y Álex Valera, algo que el ‘Cóndor’ no aceptó, pues prioriza el resultado.

(Video: Tinbet Play)

“¡No, no es el indicado porque no apareció! ¡No me jo…! ¡Vete a la mie…!”, dijo el exfutbolista muy fastidiado con los comentarios de ‘Erizo’, quien no toleró su reacción y le 'invitó' a que se pare. Ante esta respuesta, el ‘Cóndor’ dejó su asiento y se dirigió hacia él para darle un golpe que no logró impactarle en el rostro.

Tras ello, los demás conductores como ‘Chevaristo’ pidieron calma, mientras el exdelantero de la selección peruana regresó a su sitio, pero manifestando su clara postura contra el comunicador, a quien le había anticipado que le "hablara con respeto, sino se iba a parar". Un impensado momento en pleno programa que se originó por las opiniones divididas respecto al resultado que obtuvo la Bicolor en el ‘Clásico del Pacífico’.