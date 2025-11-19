Chorri Palacios calificó el rendimiento de Fabio Gruber y dio rotundo comentario: "Me pareció..."

La selección de Perú perdió 2-1 contra Chile en un duelo amistoso FIFA organizado en el Estadio Olímpico Fisht. Luego de este encuentro, periodistas y exjugadores salieron a opinar sobre el nivel de juego de la Bicolor y sobre todo de los jugadores: Uno de ellos, Fabio Gruber. Es por eso que, Roberto Palacios salió a dar su contundente opinión.

Chorri Palacios dio firme calificativo al rendimiento de Fabio Gruber con la selección peruana

En la entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), Chorri Palacios fue consultado sobre el rendimiento de Gruber en la selección peruana después del enfrentamiento contra Chile.

El exjugador de la Bicolor, quien tuvo un paso importante en el combinado nacional, indicó que vio el encuentro y se sorprendió al ver que el futbolista del F. C. Núremberg demostró jerarquía.

Video: RPP

"A mí me pareció bien, tiene mucha personalidad. Tiene mucho por seguir brindando, espero que le sigan dando la oportunidad. Además, juega en Europa, el aprendizaje y el entrenamiento son muy distintos a los de aquí", afirmó.

Además, para Roberto Palacios, Fabio Gruber es uno de los jugadores que destacaron dentro del once alineado por Manuel Barreto al jugar correctamente, acertar con las salidas y pases desde la defensa.

También, el Chorri destacó que el hecho de hacer menores en Alemania ha logrado que Gruber se potencie como jugador, ya que las enseñanzas y la preparación en Europa son muy diferentes al fútbol peruano.

Cabe destacar que, según la plataforma internacional Flashcore, el peruano-alemán logró una calificación de 6,2, siendo uno de los mejores dentro del XI de Barreto contra la selección chilena, en medio de su debut oficial.