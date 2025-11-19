Gabriel Suazo, capitán de Chile, dejó firme comentario tras ganar a Perú: "El rival..."

Las selecciones de Perú y Chile se enfrentaron en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ desde el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia, como parte de los amistosos de fecha FIFA programados para noviembre. Tras el partido que terminó con victoria para ‘La Roja’, el capitán del combinado sureño, Gabriel Suazo, se pronunció ante los medios de comunicación.

El referente del seleccionado chileno habló en zona mixta y analizó este nuevo aire que toma el equipo que dirige actualmente el entrenador Nicolás Córdova. Cabe mencionar que ellos, al igual que la Blanquirroja, buscan revertir la situación de quedarse fuera del Mundial una vez más y se enfocan en la preparación para las próximas clasificatorias sudamericanas.

Gabriel Suazo y su contundente mensaje tras el Perú vs Chile

“Nosotros hemos estado conversando durante todo este proceso que nos tenemos que acostumbrar a ganar. Tenemos que acostumbrarnos a esa sensación de que no da igual empatar o perder, tenemos que ganar contra el rival que sea y donde sea. Nos quedamos con esa sensación tras esta pasada por Rusia”, dijo el lateral izquierdo Gabriel Suazo.

Asimismo, se refirió sobre cómo mejoró el ánimo en la interna del plantel luego del fracaso en las últimas Eliminatorias donde terminaron en el fondo de la tabla de posiciones, siendo una de las peores campañas de ‘La Roja’ de su historia. Por ello, confía en que el cambio llegará próximamente y deben seguir con una adecuada preparación.

“Todo proceso comienza desde momentos difíciles, donde no podemos conseguir resultados jugando bien o mal. Desde ahí se comienza, desde abajo, de pasar momentos difíciles todos juntos; ahí se construye un grupo”, agregó el futbolista de Sevilla de España.

¿Qué dijo el entrenador de Chile tras el triunfo sobre Perú?

"Estábamos jugando bien 11 contra 11. Después, con uno menos, interpretaron el partido de manera espectacular. No era fácil ir perdiendo 1-0 y presionamos igual, súper ordenados. Ellos tuvieron un par de ocasiones al final por desgaste, pero nosotros también pudimos hacer el 3-1", dijo el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, a TNT Sports Chile.