- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Prensa chilena quedó impresionada con el nivel de Fabio Gruber en el Perú vs Chile: "Es un..."
Fabio Gruber debutó con la selección peruana en la derrota ante Chile por un amistoso y su actuación no pasó desapercibida en el país sureño que opinó sobre su rendimiento.
Fabio Gruber es una de los jugadores que más expectativas ha generado en la hinchada de la selección peruana tras el gran rendimiento que ha mostrado en el FC Núremberg de Alemania. El defensa fue titular y sumó sus primeros minutos con la 'Bicolor' en la derrota por 2-1 ante Chile y desde un prestigioso medio no tardó en destacar su gran desempeño en el campo. ¿Qué dijeron del peruano?
PUEDES VER: Selección peruana no eligió a DT Gustavo Álvarez y ahora importante rival se interesa: "Contacto"
Prensa chilena quedó impresionada con el nivel de Fabio Gruber
Horas después del pitazo final en Sochi, el reconocido medio 'ESPN Chile' analizó el rendimiento de varios jugadores de la selección peruana en el amistoso e hizo especial énfasis en la actuación de Fabio Gruber en la defensa. A pesar de tratarse de su debut, el defensor no desentonó y dejó una grata impresión, al punto de recibir elogios desde el país 'mapocho'.
El citado medio sorprendió al destacar al ‘eurocausa’, señalando que cumplió con solvencia en el puesto y se ganó el derecho de seguir siendo tomado en cuenta para futuros compromisos de la ‘Bicolor’. Además, resaltaron las virtudes que mostró en el campo, afirmando que “no le pesó la camiseta”.
ESPN Chile elogió el nivel de Fabio Gruber con la selección peruana.
"Fabio Gruber es otro nombre a considerar. Jugó los 90 minutos ante Chile y dejó en claro que es un futbolista a tener en cuenta para los siguientes retos de la blanquirroja. Buen juego aéreo, siempre intentando salir limpio. Con solo 23 años, no le pesó la camiseta de la selección", señaló el medio chileno.
La buena presentación de Gruber no hace más que aumentar las expectativas en torno a su crecimiento futbolístico, pues es visto como una pieza clave del recambio generacional. Además, junto a Felipe Chávez, es uno de los pocos peruanos que destaca actualmente en el fútbol europeo.
Números de Fabio Gruber en su debut con Perú
El defensor del FC Nürnberg, equipo de la segunda división alemana, fue titular ante Chile y disputó todo el encuentro, sobresaliendo en la zaga con 3 intercepciones, 4 despejes y 2 duelos ganados. También se consolidó como una de las principales salidas del equipo, completando 45 pases con un 83 % de precisión. Debido a este desempeño, Sofascore le otorgó una calificación de 6.5.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90