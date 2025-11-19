Prensa chilena quedó impresionada con el nivel de Fabio Gruber en el Perú vs Chile: "Es un..."

Fabio Gruber es una de los jugadores que más expectativas ha generado en la hinchada de la selección peruana tras el gran rendimiento que ha mostrado en el FC Núremberg de Alemania. El defensa fue titular y sumó sus primeros minutos con la 'Bicolor' en la derrota por 2-1 ante Chile y desde un prestigioso medio no tardó en destacar su gran desempeño en el campo. ¿Qué dijeron del peruano?

Prensa chilena quedó impresionada con el nivel de Fabio Gruber

Horas después del pitazo final en Sochi, el reconocido medio 'ESPN Chile' analizó el rendimiento de varios jugadores de la selección peruana en el amistoso e hizo especial énfasis en la actuación de Fabio Gruber en la defensa. A pesar de tratarse de su debut, el defensor no desentonó y dejó una grata impresión, al punto de recibir elogios desde el país 'mapocho'.

El citado medio sorprendió al destacar al ‘eurocausa’, señalando que cumplió con solvencia en el puesto y se ganó el derecho de seguir siendo tomado en cuenta para futuros compromisos de la ‘Bicolor’. Además, resaltaron las virtudes que mostró en el campo, afirmando que “no le pesó la camiseta”.

ESPN Chile elogió el nivel de Fabio Gruber con la selección peruana.

"Fabio Gruber es otro nombre a considerar. Jugó los 90 minutos ante Chile y dejó en claro que es un futbolista a tener en cuenta para los siguientes retos de la blanquirroja. Buen juego aéreo, siempre intentando salir limpio. Con solo 23 años, no le pesó la camiseta de la selección", señaló el medio chileno.

La buena presentación de Gruber no hace más que aumentar las expectativas en torno a su crecimiento futbolístico, pues es visto como una pieza clave del recambio generacional. Además, junto a Felipe Chávez, es uno de los pocos peruanos que destaca actualmente en el fútbol europeo.

Números de Fabio Gruber en su debut con Perú

El defensor del FC Nürnberg, equipo de la segunda división alemana, fue titular ante Chile y disputó todo el encuentro, sobresaliendo en la zaga con 3 intercepciones, 4 despejes y 2 duelos ganados. También se consolidó como una de las principales salidas del equipo, completando 45 pases con un 83 % de precisión. Debido a este desempeño, Sofascore le otorgó una calificación de 6.5.