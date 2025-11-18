Manco dejó categórica opinión sobre Fabio Gruber tras debut con la selección peruana: "Es un..."

La selección peruana cayó por 2-1 ante Chile en su último amistoso de la fecha FIFA. Aunque la ‘Bicolor’ empezó arriba en el marcador, terminó sufriendo una remontada. Sin embargo, no todo fue negativo, ya que este encuentro marcó el debut de Fabio Gruber con el combinado nacional. Tras el duelo, Reimond Manco no dudó en pronunciarse sobre el desempeño del joven defensor.

Durante el programa 'Línea de 5', el exfutbolista analizó el rendimiento de la selección peruana en este amistoso y, lejos de sumarse a las críticas por una nueva derrota, resaltó los aspectos positivos que dejó el encuentro, especialmente el debut de Fabio Gruber con la ‘Bicolor’.

El ‘exjotita’ subrayó el buen desempeño del defensor, destacando las cualidades que mostró en la zaga defensiva y su personalidad para encargarse de la salida del balón. Además, remarcó que Gruber será una pieza valiosa para el futuro del equipo y el inicio del siguiente proceso.

Video: Denganche

"Hoy la selección sumó a un jugador que va a ser importantísimo en el próximo proceso y se llama Fabio Gruber. Mostró cosas muy interesantes, se perfila bien, no necesitaba hacer 3-4 toques, va bien arriba y hoy demostró que es un futbolista que tiene que estar. Es un jugador que ganó la selección y va a pelear por un puesto", expresó el exjugador nacional.

Fabio Gruber y su notable debut con la selección peruana

El defensa del FC Nürnberg de la segunda división alemana fue titular ante la ‘Roja’ y disputó los 90 minutos, mostrando solidez en la zaga con 3 intercepciones, 4 despejes y 2 duelos ganados.

Además, se convirtió en una de las principales vías de salida de la selección peruana, registrando 45 pases con un 83 % de precisión. Por este desempeño, el portal estadístico Sofascore le otorgó una calificación de 6.5.

Fabio Gruber se animó en el ataque gracias a su juego aéreo

Fabio Gruber utilizó el dorsal de Claudio Pizarro

En su debut, Fabio Gruber optó por llevar el número 14 en la espalda, un dorsal que no pasó inadvertido, pues fue el que utilizó Claudio Pizarro durante su etapa en la selección peruana. Un guiño simbólico a la huella que dejó el 'Bombardero de los Andes', tanto en el fútbol alemán como en el ámbito nacional.