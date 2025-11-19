0

Confirmado: Manuel Barreto dirigirá a equipo peruano en nuevo amistoso ante Bolivia

Pese a no haber conseguido una victoria, la FPF resolvió que Manuel Barreto, DT interino de la selección peruana, dirija un amistoso internacional ante Bolivia. Conoce los detalles.

La selección peruana sufrió un duro revés tras la remontada por 2-1 sufrida ante Chile en el último amistoso FIFA de noviembre. La 'Bicolor', al mando del DT Manuel Barreto, volvió a perder ante su máximo rival y generó la indignación en los hinchas, quienes ya piden la salida del técnico interino. No obstante, ahora se confirmó que Barreto dirigirá en un nuevo amistoso.

En un inicio se tenía previsto que Manuel Barreto estuviera al mando de la ‘Bicolor’ únicamente hasta el amistoso frente a Chile, el último encuentro FIFA del año. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que el estratega peruano dirigirá un partido adicional.

No obstante, cabe señalar que este compromiso no corresponde a una nueva fecha FIFA, sino que se trata del amistoso internacional entre un combinado de futbolistas peruanos convocados por SAFAP y la selección nacional de Bolivia, programado para diciembre.

"Manuel Barreto será el DT encargado de dirigir el partido que disputará la Agremiación de Futbolistas peruanos ante Bolivia el 21 de diciembre en Chincha. Desde SAFAP confirman que FPF les informó que cederán al jefe de la unidad técnica de menores", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Cabe resaltar que, aunque no es un encuentro reconocido oficialmente por la FPF, la entidad nacional ha mostrado su respaldo cediendo la fecha, el escenario y ahora también al entrenador. Además, es importante precisar que es muy probable que sea el último partido que dirija Manuel Barreto, ya que en teoría luego debería volver a asumir el rol de director de la Unidad Técnica de Menores.

Manuel Barreto no consiguió triunfos con la selección peruana

Durante su corto ciclo al mando de la selección peruana, Manuel Barreto no logró sumar victorias, un saldo que preocupó a gran parte de la hinchada. El técnico dirigió tres amistosos, en los que acumuló dos derrotas y un empate. Para mayor frustración, ambas caídas fueron ante Chile, el clásico rival, y en ambos casos la ‘Bicolor’ fue superada tras sufrir remontadas.

SAFAP no podrá usar la indumentaria oficial de la selección peruana

Asimismo, Peralta detalló que la Agremiación de Futbolistas no podrá utilizar la indumentaria oficial de la selección peruana, ni tampoco contará con transmisión oficial. Esto se debe a que el partido no es organizado por la FPF y, por tanto, no existen los derechos correspondientes para emplear la camiseta o los elementos oficiales de la ‘Bicolor’.

¿Cuándo se jugará el amistoso Perú vs Bolivia?

El amistoso organizado por SAFAP entre Perú y Bolivia está programado para el 21 de diciembre, teniendo como escenario la Videnita de Chincha. Por ahora, no se ha confirmado el horario del encuentro.

