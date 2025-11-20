Uribe dio rotundo calificativo a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari: "Es una..."

Julio César Uribe llegaba a Lima cuando periodistas se acercaron para hablar sobre la actualidad de Sporting Cristal, club en el que es directivo, y también sobre la selección peruana. Uno de los temas abordados fue la polémica discusión por internet entre Jean Ferrari y Ricardo Gareca.

Julio César Uribe no se guarda nada y dio fuerte calificativo a Ricardo Gareca tras discusión con Jean Ferrari

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Uribe fue consultado por los comunicadores de diversos medios sobre si siente que Gareca hizo mal al declarar que las personas que manejan hoy en día la selección no entienden sobre el recambio generacional y lo que es tener un jugador con 80 partidos internacionales.

Ante ello, el 'Diamante' cree firmemente que todo es cuestión de cómo cada uno entiende lo dicho por Ricardo Gareca, ya que para uno puede entenderse de manera diferente a otro.

Video: Entre Bolas

"Ricardo Gareca es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado el respeto a nadie. Entonces, el error podría haber estado en la interpretación", afirmó.

"Todos tienen derecho a hablar, lo que no se puede hacer es hablar sin respetar. Las opiniones hay que saber entenderlas y el mundo de la interpretación es ilimitado en base a las personales de cada quien. Cada quien es dueño de su interpretación", agregó.

Según la opinión de Julio César Uribe, todas las personas tienen libre acceso para declarar sobre la selección, y por ello los dirigentes, como Jean Ferrari, no deberían salir a atacar con fuertes declaraciones.

Para entender esta situación, Jean Ferrari dejó en claro a través de su declaración que cuando Gareca tuvo la oportunidad de realizar un recambio generacional en la selección peruana, no lo llevó a cabo. Por lo tanto, pidió de forma contundente que les permitan trabajar.

Ante ello, Ricardo Gareca salió al frente para manifestar su incomodidad, ya que siente que ahora no puede opinar siendo uno de los mejores técnicos que tuvo la Bicolor durante toda su historia.