¿Paolo Guerrero volverá a ser 9 de la selección peruana? Su reveladora respuesta: "Yo no..."

La selección peruana se encuentra en proceso de recambio después de quedar eliminada de la Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica 2026. Tras esto, el técnico Manuel Barreto decidió convocar a varios delanteros para ocupar el espacio que dejó Paolo Guerrero tras anunciar su retiro. Sin embargo, el delantero de Alianza Lima fue consultado sobre esta posibilidad y dio una respuesta reveladora.

Paolo Guerrero reveló si volverá a jugar por la selección peruana

En conversación con diversos medios que esperaron a su salida de los entrenamientos de Alianza Lima, Guerrero fue consultado por la selección peruana que perdió ante Chile y también sobre si ve con buenos ojos la posibilidad de retornar como delantero de la Bicolor.

Para Paolo Guerrero, un llamado de Perú es imposible negarlo, ya que siente que no es fácil hacerlo, a pesar de estar retirado oficialmente por sus mismas declaraciones.

Video: Entre Bolas

"Yo no puedo decirle no a mi selección, pero como te mencioné, voy a apoyar al máximo a los chicos que están ahí y espero que los próximos partidos sean cada vez mejores", afirmó.

Sin embargo, el delantero que fue el capitán y líder absoluto de la selección peruana que logró clasificar al Mundial de Rusia 2018 dejó en claro que ahora está más pendiente de brindar el máximo apoyo a los nuevos elementos en este recambio generacional.

Paolo Guerrero manifestó también que en este momento no se puede pedir victorias, ya que los juveniles recién se están adaptando a la Bicolor, por lo tanto, solo espera que sigan progresando hasta lograr un equipo consolidado.

"Hay que apoyar, como siempre lo he dicho. Si las cosas no van tan bien, debemos apoyar, debemos subirnos al bus para brindar apoyo. Seguramente pasaremos por fases difíciles, pero es importante apoyar", aclaró.

"A los muchachos que están ahí les doy mi respaldo total y apoyo, como lo dije, en las buenas y en las malas. Sobre todo, el que es patriota", agregó.

Cabe mencionar que Paolo Guerrero jugó su último partido en la selección peruana como capitán contra Ecuador el pasado 11 de junio de 2025. En este juego disputó los 90 minutos y desde entonces ya no fue considerado.