Estrategia de Gorosito: el sorpresivo once que presentará Alianza Lima ante UTC en Matute
Alianza Lima irá con todo ante UTC en su última oportunidad para llegar directo a la Fase 2 de los PlayOff. Conoce las novedades que presentará Néstor Gorosito en Matute.
Sin margen de error y con la motivación al tope, Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Clausura 2025 ante UTC con la clara consigna de sacar ventaja en el marcador desde el primer minuto para reivindicarse con su afición en el estadio Alejandro Villanueva, y principalmente para asegurar su presencia en la Fase 2 de los PlayOff y así, esperar que Cristal y Cusco se enfrenten la etapa previa.
Con la óptica puesta en ganar o ganar, Néstor Gorosito prepara su estrategia con un once renovado, en el que evalúa si utilizará a aquellos jugadores que participaron con Perú en la reciente fecha FIFA como Renzo Garcés, Piero Cari y Kevin Quevedo, y Guillermo Viscarra con Bolivia.
Desde el programa L1 Radio, confirmaron cómo formaría Alianza Lima este domingo frente a UTC, sin considerar a los seleccionados, pero si con la experiencia de Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Alan Cantero y Pablo Ceppelini.
"Los seleccionados llegan mañana a las 5.00 p. m, (hoy) pero Pipo ha probado Ángelo Campos, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Carlo Zambrano, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero", sostuvo Ana Lucía Rodríguez.
Eso si, se reveló que el 'Pipo' Gorosito podría no contar con alguno de los jugadores que estuvieron seleccionados y que podría asumir esta jornada del Clausura con sus elementos disponibles. Todo dependerá del desarrollo del enfrentamiento en Matute.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs UTC?
El partido entre Alianza Lima vs UTC se jugará este domingo 23 de noviembre, a las 3:00 p.m, en Matute. Las entradas para el cotejo están a la venta en la página de Joinnus y también por Yape.
